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11:30, 02 августа 2018

Под угрозой оказалось военное сотрудничество России и Армении

Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия, пишет газета «КоммерсантЪ».

Москва крайне недовольна действиями новых властей в Ереване, в частности, арестом бывшего президента Роберта Кочаряна и  привлечением к суду генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова.

На днях с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана выступил глава МИДа Сергей Лавров.

Комментарии

18

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kryimzdick 02 августа 2018 | 11:34

У Армении появился шанс на нормальное развитие.

anarhosindikalist 02 августа 2018 | 11:41

Если не появятся "доведенные до отчаяния виноградари и шашлыкоделы" в униформе из Военторга.

bosen48 02 августа 2018 | 11:46

kryimzdick: Ну ты и тупой, они все получают деньги от своих родных, которые работают в России и Турции. Без России их Азербайджан задушит.

kryimzdick 02 августа 2018 | 11:53

bosen48: Не задушит. Масса стран живет без России и неплохо, а где Россия - там говно и хаос.

ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 11:34

Сколько еще стран, с которыми фюрер не посрался? Или нужен другой глобус?
Вата, а армяне уже жидобандеровцы или еще нет? Чего в методичках пишуть?)))))))))

prorab1 02 августа 2018 | 11:37

ukradennaya_pensiya: Надо эту халяву для Армении прекращать,! Лучше продавать оружие за наличные Азербайджану. Баку еще Карабах отвоевывать предстоит.

andreyoo 02 августа 2018 | 12:00

ukradennaya_pensiya: Уважаемый укрохомячек, хрен с ним с фюрером и тем с кем он посрался. Вы бы лучше озаботились с кем из соседей демократическому европейскому руководству Украины удалось сохранить нормальные отношения

sbk 02 августа 2018 | 11:35

А это - не внутреннее дело?

sergirusso 02 августа 2018 | 11:36

Одно лечится - другое калечится, а в сумма равна нулю... Филиппины не откажутся от покупки российских вооружений, несмотря на угрозы санкций со стороны США
Об этом заявил глава МИДа страны после переговоров с Сергеем Лавровым. По его словам, Манила выступает против попыток внешнего диктата, в частности, со стороны Соединенных Штатов. Так и с Крымом. КРЫМ = САНКЦИИ.

vaka257 02 августа 2018 | 11:38

Москва таким образом пытается вмешиваться во внутренние дела Армении...

bosen48 02 августа 2018 | 11:52

vaka257: Учи матчасть! Он обещал не преследовать бывших руководителей Армении. Вот такие вы демократы.
Какое тут вмешательство проста не поставят оружие. А зачем оно им!? Ведь к власти пришли пацифисты.
Есть ещё козырь, вернуть армян (не граждан России) на родину.

kryimzdick 02 августа 2018 | 11:59

bosen48: лучше Симонян туда отправить, тогда Армении кранты

myxamop 02 августа 2018 | 12:02

bosen48: Вы правы. Тут козырь на козыре. Армения подходит для очередной войнушки! Пачему нет? Все таки в приблатике пока стремно начинать. А Сирия, ЦАР и Донбасс этого мало. Надо еще фронтов отрыть! Росруководство хочет быть похожим на америку. Всюду лезть и выстраивать свою политику. Собирать новое ссср. И все будет хорошо. Пока вождь не помрет. А потом опять престарелые генсеки, перестройка, раздел площадей. Так уж все устроено.

pusin_patriot 02 августа 2018 | 11:45

Зачем Лавров выталкивает Армению к прямому военному сотрудничеству с НАТО?
Вооружение, взаимодействие, базы, гарантии?

Ведь это же простейший второй шаг после заморозки отношений с "Москвой".
Это уже не будет даже их выбором, это будет вынужденная мера, к которой подталкивает их Лавров с одобрямс володеньки.

На кого работаю Лавров и володенька, если они подобными прямыми своими деяниями уже выстроили пояс ненависти вокруг нас?

bosen48 02 августа 2018 | 11:58

pusin_patriot: Посмотри на карту! Зачем НАТО такой геморрой (Азербайджан, Карабах)?! У неё итак его хватает.

adl1964 02 августа 2018 | 11:54

Ереванские армяне против карабахских. Долго ждали ереванцы этого момента, но на большую политику это никак не повлияет. Армяне по своей недальновидности заварили такую кашу, что ее сами теперь расхлебать не могут. А ведь был путь, когда после развала союза можно было не враждовать и не думать об утопии "великой армении", а интегрироваться с соседями и не быть в изоляции как сейчас. Я еще помню те времена когда в Азербайджане и в Грузии на ключевых постах начиная от зам. директора и кончая чуть ли не зам.министра были армяне. Многие армяне это понимают.
В 1997 году на встрече Тер-Петросяна с Г. Алиевым мог бы решиться вопрос о выходе Армении из изоляции, но ни ОБСЕ (Франция, США, Россия) , ни Армянская диаспора, ни карабахские сепаратисты не позволили это. Всех все устраивает.....

kama 02 августа 2018 | 11:54

Вот какое дело Лаврову до внутренней жизни Армении?

ramses333 02 августа 2018 | 11:59

Лавров так переживает, как будто армяне его вместо лаврового листа в суп положили. Кушать не может.

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