Под угрозой оказалось военное сотрудничество России и Армении

Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия, пишет газета «КоммерсантЪ».

Москва крайне недовольна действиями новых властей в Ереване, в частности, арестом бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечением к суду генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова.

На днях с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана выступил глава МИДа Сергей Лавров.