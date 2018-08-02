Неизданный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя будет опубликован в одном из американских журналов
«Произведение передает богатую атмосферу и отражает много любимых тем писателя, таких, как война, смерть и надежда», — говорится на сайте издания.
Действие рассказа, написанного в 1956 году, происходит в парижской гостинице «Ритц» во время Второй мировой войны.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
runo 02 августа 2018 | 11:33
...вряд ли анонс в американском журнале страдает
русскоязычными огрехами как то:
"... передает богатую атмосферу и отражает..." -
богат и могуч русский язык, который уродуют
современные грамотеи...