Неизданный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя будет опубликован в одном из американских журналов

«Произведение передает богатую атмосферу и отражает много любимых тем писателя, таких, как война, смерть и надежда», — говорится на сайте издания.

Действие рассказа, написанного в 1956 году, происходит в парижской гостинице «Ритц» во время Второй мировой войны.