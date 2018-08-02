В Ростовской области вынесли оправдательный приговор по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы

В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор молодому человеку по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», Константин Титов должен был явиться в интернат для престарелых для прохождения службы в мае 2017 года. Выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут. Тогда Титов обратился в гражданский суд, однако тот вынес приговор не в его пользу.

В итоге военкомат передал документы призывника в Следственный комитет. Теперь Волгодонский районный суд указал, что Военкомат был обязан выдать молодому человеку проездные документы и обеспечить общежитием.

По данным коммерсанта, за последние 10 лет за уклонение от службы были осуждены 30 призывников.

Глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России Валентина Мельникова считает, что призывнику, когда он узнал, что ему негде жить во время прохождения службы, надо было официально подать заявление об этом, а не доводить дело до суда.