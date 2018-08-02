Завершено следствие против 11 обвиняемых в теракте в петербургском метро

Взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга в апреле прошлого года организовали и осуществили члены террористической группы, созданной в Сирии выходцем из Киргизии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В результате взрыва в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, ранения различной степени тяжести получили 67 человек.