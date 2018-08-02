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11:01, 02 августа 2018

Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения

Врачи в Центральноафриканской республике не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения, — говорится в сообщении МИДа.

Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать и пытать, появилась на ряде интернет-сайтов. Сведения о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые.

Напомню, — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30-его июля. Известно, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной компании Вагнера.

Комментарии

13

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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 11:05

Для ходора это расходный материал, ук него в свое время целый киллер на кормлении был.

serge_moro 02 августа 2018 | 11:13

ukraminadozemljudobrjt: Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу

--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?

Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.

--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.

--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.



Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.

---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --

Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.

Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...

blahovdav 02 августа 2018 | 11:16

ukraminadozemljudobrjt: Для ходора это расходный материал, ук него в свое время целый киллер на кормлении был.\\\ Путлеровская свинка не подскажет:а что, прапор стал настолько ленив, что пропускает одно и то же говно, копируемое и вставляемое в разные посты?? Нее, это свинопуты расходный материал, утилизируемый успешно в Сирии, Украине и других частях планеты Земля... Итебе сунут, когда нибудь заточку под лопатку, если так будешь халатно относиться с тролячьим обязанностям...

testmeter 02 августа 2018 | 11:13

"Врачи в ЦАР не обнаружили" ///
Звучит примерно так же, как "СК РФ не установил"...
"МИД РФ не подтвердило"...
"Путин опроверг"...
"Пресс-секретарь Песков не в курсе"...

kottigr1 02 августа 2018 | 11:17

testmeter:
Журналисты рисковали в ЦАР не больше чем в РФ.. Ведь естественная среда в этих странах теперь примерно общая.. Даже "полевые командиры" и наемники в виде Вагнера те же самые.. Ведь не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах".. Можно сказать, что посетив Африку, журналисты и не покидали Россию.
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.

Быть журналистом в РФ даже опасней чем в Африке, ведь в России журналистов убивают гораздо чаще..

kryimzdick 02 августа 2018 | 11:17

Хирурги там голодными не бывают, это точно.

motooppic 02 августа 2018 | 11:18

Сколько смертей и крови на руках у этого Ходорковского, а теперь и эти журналисты... А западной своре все равно, для них бальзам на душу, что это россияне гибнут. Ничего, Россия ничего не забудет!!!!

buzukin1911 02 августа 2018 | 11:18

Хрена ли я стану смотреть на жизнь чужими глазами, даже того самого Расторгуева - слава богу, у меня свои есть! Буду я следовать указаниям Минкина - еще чего! Пусть он следует моим, прекрасно известным :)

Ну не верят вам, господа из пятой колонны - ишь, мля, какие-то Манские повылезали, што ни русофоб, то режисер, што ни режиссер - то бандеровский террорист. Надоели!

Лучше расскажите, што вся прогрессивная общественность знала и поддерживала поездку трех мушкетеров в страну людоедов - лишь бы устроить каку кровавому режыму... Один добрый Макс отговаривал - но не из-за денег, а патамушта страшно там...

blahovdav 02 августа 2018 | 11:19

Судя по ранам стреляли практически в упор, уж больно кучно 3 пули в левой стороне груди...Суковагнер....Сукокрыс...

vladimirgornitsky 02 августа 2018 | 11:19

Зачем пытать людей, если поставлена задача заткнуть им рот?

buzukin1911 02 августа 2018 | 11:30

Привезут тела, выставят Ходорковскому счет за доставку, похоронят, неделю пошумят - и все. Нет никакого Джемаля. А фамилий режиссера и оператора и вовсе никто не вспомнит.

А вот гнилая контора Ходора ЦУР останется. Лучше бы наоборот! Воюешь против России? Получи, фашист, гранату! (с)

pravdatut 02 августа 2018 | 11:42

В Африке переобладает Китай!

vladimirgornitsky 02 августа 2018 | 11:58

Каждый раз, когда убивают очередного человека, неугодного по тем или иным причинам путинскому режиму (а таких уже немало набралось) на этом форуме и на других ресурсах тут же появляется множество людей, которые обвиняют в этих убийствах тех или иных "либерастов" или Запад. Возможно, среди этого множества есть люди, которые искренне верят в то, что пишут. Но, думаю, далеко не все они идиоты, которые готовы верить чему угодно. В основном, думаю, такие люди пишут это о службе.
При этом их не смущает, что, когда убийства происходят внутри России, организаторов и заказчиков никогда не находят, хотя вроде как чекисты должны быть в этом кровно заинтересованы, чтобы наказать врагов и снять подозрения с вождя. И не смущаеет, что, когда убийства происходят за границей, находятся доказательства причастности к этим убийствам российских спецслужб. Их ничего не смущает, они просто тупо повторяют, что это все ради того, чтобы скомпрометировать Путина. Хотя компрометировать Путина нет нет никакой нужды, с ним уже давно все и так ясно.
В данном случае доказательств причастности к этому убийству российских наемников пока что нет. Вероятно, их и не будет, вряд ли можно провести какое-то расследование в этой страшной стране. Но что-нибудь наверняка всплывет когда-нибудь, пусть не сейчас. А пока остается задаваться стандартным в таких ситуациях вопросом: "Кому выгодно".
Ответ, по-моему. однозначный.

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