Россия может отказаться от поставок в Армению очередной партии оружия и военной техники

В Москве раздражены действиями нового правительства, пишет «КоммерсантЪ».

Под большим вопросом оказалась поставка в Армению истребителей Су-30, комплекса Искандер, стрелкового оружия, а также транспорта для перевозки личного состава. Это уже второй пакет контрактов, под него Ереван должен был получить кредит в 100 миллионов долларов. Но топ-менеджеры двух российских оборонных предприятий в интервью Коммерсанту назвали непонятной ситуацию с поставками. Отношения между Россией и Арменией ухудшаются, и судебные преследования бывших руководителей страны по делу о силовом разгоне протестной акции в марте 2008 года могут ещё больше рассорить страны, пишет газета.

Москва особенно раздражена тем, что правительство Никола Пашиняна привлекло к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, он 10 лет назад командовал частями ереванского гарнизона вооружённых сил. И в отличие от экс-президента Роберта Кочаряна не арестован, а вышел под залог. В Кремле сочли это серьёзным ударом по имиджу военного блока и не исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны, пишет издание со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Глава МИДа Сергей Лавров на этой неделе подверг критике действия Еревана. И сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.