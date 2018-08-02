Россия может отказаться от поставок в Армению очередной партии оружия и военной техники
В Москве раздражены действиями нового правительства, пишет «КоммерсантЪ».
Под большим вопросом оказалась поставка в Армению истребителей Су-30, комплекса Искандер, стрелкового оружия, а также транспорта для перевозки личного состава. Это уже второй пакет контрактов, под него Ереван должен был получить кредит в 100 миллионов долларов. Но топ-менеджеры двух российских оборонных предприятий в интервью Коммерсанту назвали непонятной ситуацию с поставками. Отношения между Россией и Арменией ухудшаются, и судебные преследования бывших руководителей страны по делу о силовом разгоне протестной акции в марте 2008 года могут ещё больше рассорить страны, пишет газета.
Москва особенно раздражена тем, что правительство Никола Пашиняна привлекло к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, он 10 лет назад командовал частями ереванского гарнизона вооружённых сил. И в отличие от экс-президента Роберта Кочаряна не арестован, а вышел под залог. В Кремле сочли это серьёзным ударом по имиджу военного блока и не исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны, пишет издание со ссылкой на источники в российских госструктурах.
Глава МИДа Сергей Лавров на этой неделе подверг критике действия Еревана. И сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.
Комментарии26
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vraki 02 августа 2018 | 11:02
Не хотят воровать ?
chapter_2 02 августа 2018 | 11:20
vraki: Только по недогляду Кремля ОДКБ возглавлял непонятно-кто. Преследование новым руководством Армении своих предшественников по уголовным мотивам не должно беспокоить Москву.
guerrilleros 02 августа 2018 | 11:08
Москва особенно раздражена ... От ты ёпт , Москва греет опу на подмосковных пляжах и потеет в офисах.
Писать надо так : ̶Н̶а̶ш̶ ̶п̶и̶г̶м̶е̶й̶ ̶к̶о̶н̶к̶р̶е̶т̶н̶о̶ ̶о̶б̶и̶ж̶е̶н̶ ̶,̶ч̶т̶о̶ ̶а̶р̶ы̶ ̶п̶у̶с̶т̶и̶л̶ ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶ ̶б̶о̶р̶о̶д̶е̶ .Путен взволнован.
ostapbey 02 августа 2018 | 11:14
Да тут никакой политики..
Обычная торговля.
В рамках ВТО...не говоря уже и о дружеско-приятельском СНГ.
Даже..
jamba 02 августа 2018 | 11:14
Москва, как всегда, интерпретирует все по своему! Но пройти мимо неприятного для нее прецедента, не может, ну никак;)))))
Вот, если бы, в первые дни своего правления, команда Пашиньяна украла вагон солдатской тушенки, это другое дело, это по нашему;))
ramses333 02 августа 2018 | 11:52
jamba: "Вагон" - это не по-нашему. По-нашему - это состав.
vaka257 02 августа 2018 | 11:14
Не купят у Москвы,купят у США...В Москве могут раздражаться сколько угодно.С таким подходом и Беларусь от Москвы отвернётся...
pavelmistery 02 августа 2018 | 11:19
vaka257: Они получают вооружение в долг, в кредит или по низким ценам. США вряд ли будут делать подобные щедрые уступки.
arkadiy48 02 августа 2018 | 11:31
vaka257: ",купят у США." на какие деньги.
bvc1955 02 августа 2018 | 11:17
Это — то, чего следовало ожидать. О том, что после бескровной революции в Армении, отношения между Москвой и Ереваном, скорее всего, ухудшатся, я писал в комментариях по горячим следам событий. К
власти в Армении пришли совершенно не устраивающие Кремль люди. Как я понимаю, Москва потеряла Ереван. Вместе с тем, отношения Армении с Западом, прежде всего, с Соединенными Штатами. на мой взгляд, будут улучшаться. Владимир Бурсановский.
andreyoo 02 августа 2018 | 11:54
bvc1955: Москва потеряла Ереван.
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Думай, созерцатель Владимир, думай! Армения может и потерялась бы. Но Америка далеко, а Азербайджан рядом.
andreyoo 02 августа 2018 | 11:18
Хм... по теме из информативного в новости только фраза "топ-менеджеры двух российских оборонных предприятий в интервью Коммерсанту назвали непонятной ситуацию с поставками".
Поставки тормозятся по чьей вине? российской? армянской? Что хочет та сторона?
Может это не Россия придерживает поставки из-за недовольства преследованиями прошлых руководителей в Армении. Может это Армения хочет пересмотреть условия поставки. Или та из сторон которая ожидает откат, хочет подтверждения его получения. Первоначально договаривались-то с другими людьми. Да и мало ли что еще.
individualist 02 августа 2018 | 11:31
andreyoo:
Да и мало ли что еще.
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Да, скорей всего - обыкновенный шкурный интерес...
Ну, может быть и еще что...
zor 02 августа 2018 | 11:20
Украинские грабли не дают Кремлю покоя.
А потом окажется,что за печенюшку Ереван вступает в НАТО,просятся в Евросоюз,посылает на...й Россию.
sapiens17 02 августа 2018 | 11:20
"...В Москве раздражены действиями нового правительства..."
Опять Карабах "проснётся" (
blahovdav 02 августа 2018 | 11:23
А так рашкованские свинопуты распинались о вечной дружбе...Думаю у армян хватит ума держаться подальше от жирной, грязной, агрессивной шантажистки с незавидным погонялом Рашка...
yralez 02 августа 2018 | 11:24
Зачем им поставлять оружие, если они не хотят воевать ?
Конечно, Кремль в бешенстве.
oneoretwo 02 августа 2018 | 11:30
...так правильно - всех, или почти всех, партнеров-откатчиков пересадили или отодвинули от потоков... пример подают не ТОТ, опять же...
ajur2000 02 августа 2018 | 11:32
В США запрещена продажа вооружения обеим конфликтующим сторонам.ну и смотрите,где друзья и где враги...
pulalala 02 августа 2018 | 11:33
Пройдет пару лет, и Сережа "Риббетроп", и даже Царь тоже станут БЫВШИМИ.
И не хотят чтобы их тоже взяли за орешки.
Вот и негодуют.
Справедливо и яростно.
zztop1960 02 августа 2018 | 11:33
Какое Москве вообще дело до внутренних дел суверенного государства ? Всюду надо сунуть нос и указывать кому что делать. Пусть Москва Россией займётся , а не лезет со своим уставом в чужой монастырь
slawa1940 02 августа 2018 | 11:42
Не воровать, не врать.не подличать...., какой ужас! Как можно с такими дружить?
poluputing 02 августа 2018 | 11:46
хорошее начало для последующего появления зелёненьких человечков, воплей "ихтамнет" и последующей оккупации
xutinpuy 02 августа 2018 | 11:51
Ну чё? Пуйло уже и Армению просрало?!
Гениальный стратег млеать...
hiryrg 02 августа 2018 | 11:53
Это ещё что такое? Ведь Армения всегда была союзником РФ? Или я чего-то не догоняю?
vblack 02 августа 2018 | 11:59
Руководство за грешки сажать??? Непорядок!