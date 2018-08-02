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11:00, 02 августа 2018

Россия может отказаться от поставок в Армению очередной партии оружия и военной техники

В Москве раздражены действиями нового правительства, пишет «КоммерсантЪ».

Под большим вопросом оказалась поставка в Армению истребителей Су-30, комплекса Искандер, стрелкового оружия, а также транспорта для перевозки личного состава. Это уже второй пакет контрактов, под него Ереван должен был получить кредит в 100 миллионов долларов. Но топ-менеджеры двух российских оборонных предприятий в интервью Коммерсанту назвали непонятной ситуацию с поставками. Отношения между Россией и Арменией ухудшаются, и судебные преследования бывших руководителей страны по делу о силовом разгоне протестной акции в марте 2008 года могут ещё больше рассорить страны, пишет газета.

Москва особенно раздражена тем, что правительство Никола Пашиняна привлекло к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, он 10 лет назад командовал частями ереванского гарнизона вооружённых сил. И в отличие от экс-президента Роберта Кочаряна не арестован, а вышел под залог. В Кремле сочли это серьёзным ударом по имиджу военного блока и не исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны, пишет издание со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Глава МИДа Сергей Лавров на этой неделе подверг критике действия Еревана. И сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.

Комментарии

26

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vraki 02 августа 2018 | 11:02

Не хотят воровать ?

chapter_2 02 августа 2018 | 11:20

vraki: Только по недогляду Кремля ОДКБ возглавлял непонятно-кто. Преследование новым руководством Армении своих предшественников по уголовным мотивам не должно беспокоить Москву.

guerrilleros 02 августа 2018 | 11:08

Москва особенно раздражена ... От ты ёпт , Москва греет опу на подмосковных пляжах и потеет в офисах.
Писать надо так : ̶Н̶а̶ш̶ ̶п̶и̶г̶м̶е̶й̶ ̶к̶о̶н̶к̶р̶е̶т̶н̶о̶ ̶о̶б̶и̶ж̶е̶н̶ ̶,̶ч̶т̶о̶ ̶а̶р̶ы̶ ̶п̶у̶с̶т̶и̶л̶ ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶ ̶б̶о̶р̶о̶д̶е̶ .Путен взволнован.

ostapbey 02 августа 2018 | 11:14

Да тут никакой политики..
Обычная торговля.
В рамках ВТО...не говоря уже и о дружеско-приятельском СНГ.
Даже..

jamba 02 августа 2018 | 11:14

Москва, как всегда, интерпретирует все по своему! Но пройти мимо неприятного для нее прецедента, не может, ну никак;)))))
Вот, если бы, в первые дни своего правления, команда Пашиньяна украла вагон солдатской тушенки, это другое дело, это по нашему;))

ramses333 02 августа 2018 | 11:52

jamba: "Вагон" - это не по-нашему. По-нашему - это состав.

vaka257 02 августа 2018 | 11:14

Не купят у Москвы,купят у США...В Москве могут раздражаться сколько угодно.С таким подходом и Беларусь от Москвы отвернётся...

pavelmistery 02 августа 2018 | 11:19

vaka257: Они получают вооружение в долг, в кредит или по низким ценам. США вряд ли будут делать подобные щедрые уступки.

arkadiy48 02 августа 2018 | 11:31

vaka257: ",купят у США." на какие деньги.

bvc1955 02 августа 2018 | 11:17

Это — то, чего следовало ожидать. О том, что после бескровной революции в Армении, отношения между Москвой и Ереваном, скорее всего, ухудшатся, я писал в комментариях по горячим следам событий. К
власти в Армении пришли совершенно не устраивающие Кремль люди. Как я понимаю, Москва потеряла Ереван. Вместе с тем, отношения Армении с Западом, прежде всего, с Соединенными Штатами. на мой взгляд, будут улучшаться. Владимир Бурсановский.

andreyoo 02 августа 2018 | 11:54

bvc1955: Москва потеряла Ереван.
---
Думай, созерцатель Владимир, думай! Армения может и потерялась бы. Но Америка далеко, а Азербайджан рядом.

andreyoo 02 августа 2018 | 11:18

Хм... по теме из информативного в новости только фраза "топ-менеджеры двух российских оборонных предприятий в интервью Коммерсанту назвали непонятной ситуацию с поставками".
Поставки тормозятся по чьей вине? российской? армянской? Что хочет та сторона?
Может это не Россия придерживает поставки из-за недовольства преследованиями прошлых руководителей в Армении. Может это Армения хочет пересмотреть условия поставки. Или та из сторон которая ожидает откат, хочет подтверждения его получения. Первоначально договаривались-то с другими людьми. Да и мало ли что еще.

individualist 02 августа 2018 | 11:31

andreyoo:
Да и мало ли что еще.
===================
Да, скорей всего - обыкновенный шкурный интерес...
Ну, может быть и еще что...

zor 02 августа 2018 | 11:20

Украинские грабли не дают Кремлю покоя.
А потом окажется,что за печенюшку Ереван вступает в НАТО,просятся в Евросоюз,посылает на...й Россию.


sapiens17 02 августа 2018 | 11:20

"...В Москве раздражены действиями нового правительства..."

Опять Карабах "проснётся" (

blahovdav 02 августа 2018 | 11:23

А так рашкованские свинопуты распинались о вечной дружбе...Думаю у армян хватит ума держаться подальше от жирной, грязной, агрессивной шантажистки с незавидным погонялом Рашка...

yralez 02 августа 2018 | 11:24

Зачем им поставлять оружие, если они не хотят воевать ?
Конечно, Кремль в бешенстве.

oneoretwo 02 августа 2018 | 11:30

...так правильно - всех, или почти всех, партнеров-откатчиков пересадили или отодвинули от потоков... пример подают не ТОТ, опять же...

ajur2000 02 августа 2018 | 11:32

В США запрещена продажа вооружения обеим конфликтующим сторонам.ну и смотрите,где друзья и где враги...

pulalala 02 августа 2018 | 11:33

Пройдет пару лет, и Сережа "Риббетроп", и даже Царь тоже станут БЫВШИМИ.
И не хотят чтобы их тоже взяли за орешки.
Вот и негодуют.
Справедливо и яростно.

zztop1960 02 августа 2018 | 11:33

Какое Москве вообще дело до внутренних дел суверенного государства ? Всюду надо сунуть нос и указывать кому что делать. Пусть Москва Россией займётся , а не лезет со своим уставом в чужой монастырь

slawa1940 02 августа 2018 | 11:42

Не воровать, не врать.не подличать...., какой ужас! Как можно с такими дружить?

poluputing 02 августа 2018 | 11:46

хорошее начало для последующего появления зелёненьких человечков, воплей "ихтамнет" и последующей оккупации

xutinpuy 02 августа 2018 | 11:51

Ну чё? Пуйло уже и Армению просрало?!
Гениальный стратег млеать...

hiryrg 02 августа 2018 | 11:53

Это ещё что такое? Ведь Армения всегда была союзником РФ? Или я чего-то не догоняю?

vblack 02 августа 2018 | 11:59

Руководство за грешки сажать??? Непорядок!

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