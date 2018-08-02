Глава Союза матерей не считает судьбоносным решение суда о неявке призывника к месту прохождения альтернативной службы

В Ростовской области вынесен первый в стране оправдательный приговор по делу о неявке к месту прохождения гражданской альтернативной службы в дом престарелых из-за того, что призывнику не предоставили общежития.

Глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России Валентина Мельникова не считает данное решение суда судьбоносным, и полагает призывнику необходимо было официально заявить о создавшихся проблемах, а не доводить до суда. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не судьбоносное решение суда. Дело в том, что призывнику нужно было сразу, как только он узнал, что ему негде жить, официально подать заявление и не доводить дело до уголовного», — сказала она.

Обычно, по словам В.Мельниковой, все призывники, выбравшие альтернативную службу, а их не так много в нашей стране, «стараются добраться до места своей работы».

«Странно, если этот призывник не прибыл на место службы, откуда он знал — есть там общежитие или нет? Тут какая-то неувязка была, если что-то пошло не так, сразу нужно писать заявление в какой-то надзорный орган или прокуратуру.

Важно предупредить возбуждение уголовного дела по 328 статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». А тут как-то пустили на самотек, призывник не понял, видимо, что надо сразу заявить, почему он не может пройти службу. Но в любом случае, любое оправдание призывника — это всегда благо», — заключила В.Мельникова.

За последние 10 лет по подобным делам, как пишет газеты «КоммерсантЪ», в нашей стране осуждено 30 призывников.