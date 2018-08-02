Власти Чили хотят переименовать остров Пасхи в  Рапа-Нуи

Президент Севастьян Пиньера подписал указ, который должен ускорить процесс рассмотрения соответствующего законопроекта.

По его словам, название острова должно отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции.

Заявление президента было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту местной экосистемы. Теперь туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней.