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10:31, 02 августа 2018

В России могут появиться дорожные новые знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса

Как сообщили агентству РИА Новости в Минтрансе, речь идет о знаках «велосипедная зона» и «стоянка только для дипмашин».

Напомним – с  1 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. Были введены знаки, обозначающие зоны, куда запрещено въезжать транспорту с грязным выхлопом. Ограничения касаются десятков миллионов старых автомобилей.
Впрочем, пока запреты сугубо теоретические – знаки еще не внесены в  ГОСТы.

Комментарии

2

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ostapbey 02 августа 2018 | 11:01

Стоянка для ДИПМАШИН?????
ха!!!
Так с такими международнымодными отношениями, под весь автопарк дипкорпуса подойдет сарай Хворобьева..
Где борт механик Козлевич свою Лорен-дитрих перекрашивал в чудный песочный колер..

zhiklemon 02 августа 2018 | 11:24

ostapbey: Корявая фраза в названии.Получилось,что,мол,велосипедисты дипкорпуса есть.Впрочем,для Финляндии или Канады может и актуально.

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