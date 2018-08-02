В России могут появиться дорожные новые знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса
Как сообщили агентству РИА Новости в Минтрансе, речь идет о знаках «велосипедная зона» и «стоянка только для дипмашин».
Напомним – с 1 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. Были введены знаки, обозначающие зоны, куда запрещено въезжать транспорту с грязным выхлопом. Ограничения касаются десятков миллионов старых автомобилей.
Впрочем, пока запреты сугубо теоретические – знаки еще не внесены в ГОСТы.
Комментарии2
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ostapbey 02 августа 2018 | 11:01
Стоянка для ДИПМАШИН?????
ха!!!
Так с такими международнымодными отношениями, под весь автопарк дипкорпуса подойдет сарай Хворобьева..
Где борт механик Козлевич свою Лорен-дитрих перекрашивал в чудный песочный колер..
zhiklemon 02 августа 2018 | 11:24
ostapbey: Корявая фраза в названии.Получилось,что,мол,велосипедисты дипкорпуса есть.Впрочем,для Финляндии или Канады может и актуально.