Переезд Русского музея никак не отразиться на сохранности экспонатов
Это утверждает руководство учреждения. Так оно ответило сотрудникам, обеспокоенным реставрацией Михайловского дворца.
Переезд никак не отразиться на сохранности экспонатов. Напрямую эту фразу дирекция Русского музея написать не решилось, равно как и поставить подписи руководства под ответом своим подчиненным. В документе, который есть в распоряжении петербургского «Эха» даны подробные ответы на каждую из претензий. Так, например, опасения об уменьшении площадей под хранилища разбиваются указанием площади новых помещений. Каждое оказывается больше предыдущего. Что касается установки автоматической системы пожаротушения в новых помещениях для сохранности экспонатов, дирекция сообщает, что это нереально по целому ряду причин. В частности, из-за отсутствия возможности реконструировать здание. Также отмечается, что отключать здание Михайловского дворца от коммуникаций на время работ не планируют. Больше всего опасений у сотрудников музея вызывают условия, в которых будут хранится экспонаты. При этом официально не сказано, как их будут транспортировать. Ранее старший научный сотрудник Русского музея Оксана Лысенко выражала обеспокоенность, что из-за очень быстрого переезда фонд может лишиться некоторых картинных рам. Руководство заверяет, что переезд пойдёт им только на пользу.
Как сообщалось ранее, на реставрацию Михайловского дворца потратят более двадцати миллионов долларов. Завершить работы планируется через два года. Она должна начаться первого декабря.
Комментарии9
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danko1 02 августа 2018 | 10:56
После реставрации, как всегда, Гундяеву здание передадут?
Он до недвижимости жадный. Полтавченко возражать не будет.
rakaliya_ 02 августа 2018 | 10:59
"никак не отразиться" - отразиТСя . Не нужен мягкий знак .
"будут хранится экспонаты" - хранитЬся . Нужен мягкий знак .
kentukky 02 августа 2018 | 11:42
rakaliya_: Спасибо Вам большое.Уволим обязательно, мы Вас услышали.
terens 02 августа 2018 | 11:10
без мягкого знака, б**дь!
galant 02 августа 2018 | 11:13
Грамотеи, не позорьтесь. Вас вообще перестанут читать.
runo 02 августа 2018 | 11:16
... а что не менее забавно - второй абзац, после первой фразы.
вызвавшей удивление, - хааарОООШ, чудо как! ))) - про отвагу
Дирекции...
Но это ведь "мелочь" правда?!
Как и "невозможность" установить противопожарную сигнализацию,
в 21-м -то веке!
Развитие сюжета не за горами, как верно отмечают в комментариях...
igor2510 02 августа 2018 | 11:25
Переезд Русского музея никак не отразиться ...
Когда на этом сайте появятся люди, умеющие писать без ошибок????????????????????????????????????????
Вы с ума все посходили?! Примитивное правило не знаете?!
ly4_sveta 02 августа 2018 | 11:28
Все дворцы Путину и Гундяеву! Народу - хижины.
И какое искусство? Какая культура? Какая наука?
Хлеба и TV зрелищ для рабов вполне достаточно.
dadmorose 02 августа 2018 | 11:29
А это правило нынче помнят только агенты Госдепа