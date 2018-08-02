Завершены следственные действия по делу о гибели 16 человек в результате теракта в метро Санкт-Петербурга
Завершены следственные действия по делу о гибели 16 человек в результате теракта в метро Санкт-Петербурга в отношении одиннадцати обвиняемых, – об этом сообщает Следственный комитет. Все они входили в террористическую группировку, образованную в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым.
Теракт, напомним, был совершен в апреле 2017 года.
Комментарии2
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punyoshohlai 02 августа 2018 | 10:41
Это там, где проходивший мимо росгвардеец, не вызывая саперов, за минуту обезвредил самодельное взрывное устройство, которое увидел впервые?
viktorova 02 августа 2018 | 10:51
Вата пригожинская, не быстро следствие идёт?
В следующий раз, когда про расследование отравления скрипалей верещать будете, вспомните этот случай.