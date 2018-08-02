Завершены следственные действия по делу о гибели 16 человек в результате теракта в метро Санкт-Петербурга в отношении одиннадцати обвиняемых, – об этом сообщает Следственный комитет. Все они входили в террористическую группировку, образованную в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым.

Теракт, напомним, был совершен в апреле 2017 года.