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10:30, 02 августа 2018

Поставки оружия из России в Армению дают сбой

Как пишет «КоммерсантЪ», реализация контрактов, в рамках которых Ереван должен был получить кредит в  сто миллионов долларов, находится под большим вопросом.

Как отмечает издание. Москвы раздражают действия новых властей Армении, в частности, преследование бывших руководителей.

Комментарии

27

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olegleon 02 августа 2018 | 10:33

это не преследование, а месть

vladislav 02 августа 2018 | 10:37

olegleon: это не преследование и не месть, это заслуженное возмездие. Царек боится, что и с ним так же бц.

(комментарий скрыт)

tvitov66 02 августа 2018 | 10:44

patrikk_1: А зачем ватному сброду деньги? Вы и за так без масла царьку вылизываете

patrikk_1 02 августа 2018 | 10:49

tvitov66:

Украинцы вылизывают анус рыжему идиоту из США, главам Евросоюза, Австралии, Канады, главам Пентагона, НАТО, МИ-6, ЦРУ... и всем их заместителям.

kryimzdick 02 августа 2018 | 11:01

patrikk_1: А кто аплодировал победе Трампа СТОЯ?

sharko_2 02 августа 2018 | 11:06

patrikk_1:
А Моссад!?? Забыл?

efilika 02 августа 2018 | 11:15

patrikk_1: кто такой рыжий идиот? Пока тут представлено в качестве оного только твой портрет. И не из США? А в Сша вырисовался некий президент, которого большинство россиян встречали аплодисментами. Так вот при нем увеличилось число рабочих мест и рост экономики составил до 4%

olegleon 02 августа 2018 | 10:53

vladislav: в 2008 году Тер-Петросян более чем в 2 раза меньше набрал голосов и даже ОБСЕ заявила, что были недостатки, но "наблюдатели отмечают, что в большинстве изданий деятельность кандидатов освещалась в более равных масштабах, чем до старта кампании 21 января." и "президентские выборы в Армении в основном соответствовали международным стандартам"
простите, но если бы был разрыв в 5-7%, то был бы смысл говорить о "подтасовках и нарушениях". но разрыв был в 30%! и тогда была просто попытка переворота, когда заведомо проигравший с огромным отставанием, вывел людей на улицы и парализовал столицу. а граждане страны чётко и свободно выразили своё мнение.

alexun 02 августа 2018 | 10:43

olegleon: а может возмездие? Справедливость?

olegleon 02 августа 2018 | 11:03

alexun: это было бы справедливостью, если бы в 2008 году нынешняя власть не проиграла с треском выборы и не стала бы выводить на улицы народ. но, если ты проиграл с отставанием в 30%, то это уже месть, а не справедливость. месть за позор 10-и летней давности

rampa 02 августа 2018 | 11:14

olegleon: разве народ на улицы вывели десять лет назад а не сейчас?

timwlad78 02 августа 2018 | 10:44

olegleon: это не преследование, а месть
-------------
Это не преследование,это не месть,это раздувание идеологии реваншизма и организации войны против Азербайджана и по всему Кавказу.
Нацистский помойный ублюдочный отброс эта Армения.

dorin1987 02 августа 2018 | 10:56

_: /это раздувание идеологии реваншизма/ - Т.е. Вы обвиняете кого-то в том, что делает РФ вот уже 19 год :)

buzukin1911 02 августа 2018 | 10:40

Чему удивляться? Позволили американцам с ногами влезть вна Украину - получили в соседях агрессивное фашистское государство. Расслабились в Армении - получите там гнездо американских тараканов и очередную оранжевую революцию - вторая попытка удалась. Гнилая команда жлобов-экономистов в правительстве на своих-то людей не разрешает потратить лишнюю копейку, не то што поддержать наших стронников в Армении, Грузии, далее везде. Так што американцы действуют, хотя и медленно, но таки результативно, используя нашу компрадорскую буржуазию у руля. А наши усилия и небольшие деньги повисают в воздухе... Еще бы - посмотришь на публику из МГИМО и МИД - и все становится абсолютно понятным - не наши людишки...

kryimzdick 02 августа 2018 | 11:08

buzukin1911: Захватили часть территории Украины, убили 12 тысяч человек на Донбассе, 2 миллиона сделали беженцами - и получили в соседях то, что получили.

timwlad78 02 августа 2018 | 10:42

Поставки оружия из России в Армению дают сбой
Как пишет «КоммерсантЪ», реализация контрактов, в рамках которых Ереван должен был получить кредит в сто миллионов долларов, находится под большим вопросом.

Как отмечает издание. Москвы раздражают действия новых властей Армении, в частности, преследование бывших руководителей.
----------------
Ну вообще то Армения хочет развязать войну с Азербайджаном чтобы удержать власть как на украине.На Украине киевская власть держится только на риторики войны раздувая реваншизм.
Так ,что нынешние власти Армении ищут деньги на реваншистскую войну чтобы удержать власть и наживаться на войне и спекулируя расположением страны.
Ворт теперь в России начинают понимать, что значит потыкать нацистам армянам и нацистам евреям в признании геноцида против нацистов как преступление.
Говорилось же не раз,либералы это нацисты упыри нацисты мародёры и всегда поддерживают идеологию исключительности кого либо чтобы устанавливать нацистские режимы для борьбы ни с тем народом.

dr_nemos 02 августа 2018 | 10:42

Откатов не будет из армении....вот и сбой.

sapiens17 02 августа 2018 | 11:02

dr_nemos: 100500!!!
Суть проблемы! Корень!!!

ymnikymnik 02 августа 2018 | 10:45

Брачный союз Армении и России идет к разводу , у Армении появился новый бойфренд ковбой . При разводе муж (Россия) должна отдать приданное это Ставропольской, Краснодарский край Ростовская и Волгоградской области .

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kryimzdick 02 августа 2018 | 11:09

ymnikymnik: Мало нам Симонян, Кургинян и Габрелян

mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 10:46


Нынешним российским начальничкам отвратительна сама мысль о преследовании "бывших руководителей", причём "бывшими" они себя не видят ни при каких обстоятельствах.

vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 10:46

Русофобские армяне хотят жить в своей стране, а не работать на Москву - настоящие фашысты!

guerrilleros 02 августа 2018 | 10:48

Сейчас лавруха , даром что сам ара , грузит юсэвских коллег : а хотите мы вам новую войнушку забаламутим ?

serg571 02 августа 2018 | 11:00

С поставкой оружия проблемы. Можем поставить только зеленых человечков.

gad123 02 августа 2018 | 11:06

Да, быстро они разругались!! Так и жди начала окончательного решения ереванского вопроса..

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eduard53 02 августа 2018 | 11:19

Вспоминается печально-крылатая фраза, приписываемая многим людям (от персонажа германского драматурга Х.Йоста" до реальных душегубов - Дзержинского, Геринга, Геббельса и т.п.): "Когда я слышу слово "культура" (варианты - "интеллигенция", "демократия", "справедливость", "права человека»"...), моя рука тянется к пистолету (револьверу, нагану ...)"

* * *
Загвоздка оружейного контракта –
Деталька в механизме паханата:
Любой партнёр, включивши демократа,
Становится врагом его заклятым.

rash 02 августа 2018 | 11:22

Как обычно - вместо того, чтобы дружить, будем давить и потеряем.

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