Поставки оружия из России в Армению дают сбой

Как пишет «КоммерсантЪ», реализация контрактов, в рамках которых Ереван должен был получить кредит в сто миллионов долларов, находится под большим вопросом.

Как отмечает издание. Москвы раздражают действия новых властей Армении, в частности, преследование бывших руководителей.