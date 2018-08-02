Московский «Спартак» сыграет с греческим ПАОКом в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов

ПАОК дважды победил швейцарский «Базель», причем дома греки выиграли скромно 2:1, а в гостях разгромили соперников со счетом 3:0. Два мяча из пяти забил серб Александр Прийович. В команде есть игроки знакомые по российскому чемпионату. Лео Жаба играл за «Терек», а Маурисио помимо грозненского клуба успел отметиться и в «Зените».

Кроме того, в составе ПАОКа выступает чемпион Европы португалец Вийеринья. Президентом греческого клуба является Иван Саввиди – российский бизнесмен с греческими корнями. Он принимал участие в делах «Ростова», но потом переехал в Грецию и этой весной напомнил о себе скандалом. В одном из решающих матчей греческого первенства Саввиди выбежал на поле с оружием и был за это отстранен на три года.

Первый матч между ПАОКом и «Спартаком» пройдет в Салониках 8 августа.