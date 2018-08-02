Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы
Дональд Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Президент написал в Твиттере, что Джефф Сешенс должен остановить, «мошенническую охоту на ведьм».
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.
Комментарии4
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vaka257 02 августа 2018 | 10:10
Не надо Трампу путать управление государством с управлением своих компаний...
timwlad78 02 августа 2018 | 10:27
vaka257: Не надо Трампу путать управление государством с управлением своих компаний...
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Господин Трамп не путает ничего.
Сейчас в США происходит то,что происходило после окончания второй мировой и после Вьетнама ,политическую мафию дебилов и коррупционного помойного отброса в правительстве США надо избавляться.
И потому пытаясь изобличать господина Трампа,дебилы мафиозная банда коррупционеров в правительстве США изобличают самих себя.
И потому господин Тремп и говорит,хватит склочничать и надобно решать насущные международные проблемы которые стали довольно опасны как Вьетнам и это может вызвать на волне политической склоки между конкурентами дебилами коррупционерами в правительстве США левое движение с низу типа как было и раннее.Обдолбанные петухиппи рванут на улицы требуя денег на свое содержание.
Мало легализовать,надобно это делать доступным.
Так что господин трамп зрело рассуждает,Внутренняя склока стала причиной террористического удара по США в 11.09.2001 году.
indeezjoe 02 августа 2018 | 10:16
Национальный комитет Демократической партии и кампания Хиллари Клинтон отказались предоставить ФБР компьютеры, якобы «взломанные» русскими, — но это не помешало агентству выдвинуть обвинения в адрес 12 россиян, пишет American Thinker. Однако, как отмечает журнал, демократы пошли ещё дальше и стёрли практически все данные, которые должны были быть приобщены к делу о «российском вмешательстве». Всё это наводит на мысль, что «американцам кто-то врёт», — и вопросы в первую очередь возникают к ФБР и Минюсту США.
«Какой невероятный поворот: предполагаемые хорошие парни не могут или не хотят замечать то, что находится прямо у них перед глазами. 33 тысячи писем, которые должны были сыграть роль свидетельства, уничтожаются, но ничего не происходит», — отмечает журнал.
;-))
wrongway1 02 августа 2018 | 10:25
Партия республиканцев потеряет места в парламенте