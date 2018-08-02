Российский суд впервые оправдал уклониста

Молодому человеку грозил арест на полгода за отказ прохождения альтернативной службы.

Пацифист Константин Титов должен был прибыть в интернат для пожилых и престарелых в городе Энгельс в мае прошлого года. В переписке с учреждением выяснилось, что общежитие юноше предоставить не могут, а денег на оплату съемного жилья у него нет. Гражданский суд призывник проиграл, военкомат пожаловался в следственный комитет, поскольку Титов так и не приступил к гражданской службе.

Однако Волгодонский суд Ростовской области встал на сторону молодого человека. Военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а дом-интернат «Эдип» — обеспечить общежитием. Суд не нашел умысла призывника в отсрочке начала службы и отпустил его, отменив подписку о невыезде, пишет газета «Коммерсантъ». Доводы обвинения, что при таком подходе призывники смогут неоднократно уклоняться от службы, суд счел несостоятельными. Прокуратура уже обжаловала это решение.

По данным Верховного суда, за последние 10 лет в России за уклонение от альтернативной службы к уголовной ответственности были привлечены 30 человек.