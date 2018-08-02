В США доставлены останки американских солдат, погибших в войне на Корейском полуострове

Их ждёт процедура идентификации.

Церемония прошла на базе военно-воздушных сил США Хикам в Гонолулу. В штат Гавайи из КНДР доставили 55 обёрнутых во флаги ООН контейнеров с останками погибших военных. В церемонии участвовал вице-президент США Майкл Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове, а также командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Филип Дэвидсон. Американский гимн, молитва и вот военные выносят из самолёта контейнеры с останками погибших в Корейской войне и ставят на подставки, установленные в ангаре. Звучат речи. «Мы убеждены, в этих контейнерах останки американских героев. Они не забыты, наши ребята, наконец, вернулись домой», заявляет Пенс. Специалисты настаивают на том, что эти останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, ведь в Корейской войне в середине прошлого века сражались граждане разных стран. Поэтому Минобороны США направит останки в лабораторию, чтобы определить расу, пол и возраст людей. Штаты в годы войны на полуострове по данным Пентагона потеряли 37 тысяч человек, около 8ми тысяч числятся пропавшими без вести.

Лидеры США и Северной Кореи договорились о поиске и доставке на родину останков солдат на саммите в Сингапуре в июне. Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он сдержал слово. Президент США также надеется, что скоро встретится с лидером КНДР.