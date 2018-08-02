Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения
Врачи в Центральноафриканской республике не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения, — говорится в сообщении МИДа.
Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать и пытать, появилась на ряде интернет-сайтов. Сведения о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые.
Напомню, — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30-его июля. Известно, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной компании Вагнера.
Убийство российских журналистов в ЦАР выглядит как спланированная ловушка. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал политолог Глеб Павловский.
По его словам, ЦАР – зона интересов России и власти было невыгодно расследование о ЧВК «Вагнер».
Комментарии20
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 10:03
Приказ от карлика поступил - вот и не обнаружили. А кто убийца - и так ясно - Главвор РФ.
serge_moro 02 августа 2018 | 10:06
ukradennaya_pensiya: Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу
--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?
Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.
--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.
--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.
Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.
---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --
Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.
Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...
tanyaya 02 августа 2018 | 10:13
Исходить следует из аксиомы: "За что топит МИД, то всегда вранье".
m_doc 02 августа 2018 | 10:17
tanyaya: В вашей дурке такие "аксиомы"?:))
tanyaya 02 августа 2018 | 10:23
m_doc: Если вы тоже из России, то сейчас в нашей "дурке" именно такие "законы".
m_doc 02 августа 2018 | 10:27
tanyaya: в ВАШЕЙ, не моей. И не набивайтесь мне в друзья.
sandro_007 02 августа 2018 | 10:19
Вряд ли узнаем, кто убил. Очевидна лишь вина того упыря, что отправил их в это пекло в погоне за антироссийской пропагандой. Ходорковский пошел по дорожке Березовского. Лучше не иметь с ним дел. Это может плохо кончиться.
antiboh 02 августа 2018 | 10:24
tanyaya: говорится в сообщении МИДа.//
Можно бы было поверить,но мид всегда врёт.
m_doc 02 августа 2018 | 10:29
antiboh: Ты всегда врёшь. Опровергай!!
putin_itogy 02 августа 2018 | 10:19
serge_moro: +100500.
Даже нечего добавить. Всё так и было!
skuull 02 августа 2018 | 10:27
putin_itogy: Вы под столом оба сидели в это время и оминечивали Путина?))))
kottigr1 02 августа 2018 | 10:07
ukradennaya_pensiya: Журналисты рисковали в ЦАР не больше чем в РФ.. Ведь естественная среда в этих странах теперь примерно общая.. Даже "полевые командиры" и наемники в виде Вагнера те же самые.. Ведь не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах".. Можно сказать, что посетив Африку, журналисты и не покидали Россию.
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 10:07
Ну чего, кто следующий к Ходорковскому за деньгами? Есть ещё желающие?
m_doc 02 августа 2018 | 10:11
noxepy_7_40_: Сам пусть прокатится, чай, не августейшая особа. Да и фигли смотреть на мир глазами Сенкевича.
m_doc 02 августа 2018 | 10:08
На фото тоже видны только огнестрельные раны. Интересно, кто придумал про пытки и зачем...
rom8883 02 августа 2018 | 10:15
m_doc: про пытки могут знать только те, кто там был.
Не все пытки оставляют следы.
buzukin1911 02 августа 2018 | 10:22
rom8883: Папуасы-людоеды ограбили белых и нищих авантюристов-мушкетеров. Ну, кто виноват? Ясен пень - Ходор! Пусть приез
жает на допрос в Следственный комитет - честному человеку нечего бояться!
m_doc 02 августа 2018 | 10:24
rom8883: Вот и вы не знаете. А если исходить из "не всё оставляет следы", можно насочинять что угодно. И завтра вас обвинят в том, что вы кого-то пытали, не оставляя следов...
Демагогия - оружие обоюдоострое, если что.
four_star_captain 02 августа 2018 | 10:23
m_doc: А на счет пыток без следов - это надо нашу подружку Gina Cheri Haspel спросить. Она бооольшой спец по Rendition, Detention and Interrogation program.
Джина Чериевна ведь подруга нашего друга Дональда Джоновича, не так ли?
guerrilleros 02 августа 2018 | 10:24
Осуждённому за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией , за эту мокруху Героя России дадут секретным указом , или так , тупо бачат подбросят. Как они с вовой нашли друг-друга ? Рыбак рыбака...