Врачи в Центральноафриканской республике не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения, — говорится в сообщении МИДа.

Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать и пытать, появилась на ряде интернет-сайтов. Сведения о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые.

Напомню, — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30-его июля. Известно, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной компании Вагнера.

Убийство российских журналистов в ЦАР выглядит как спланированная ловушка. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал политолог Глеб Павловский.

По его словам, ЦАР – зона интересов России и власти было невыгодно расследование о ЧВК «Вагнер».