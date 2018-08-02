Поставки оружия из России в Армению дают сбой
Как пишет «КоммерсантЪ», реализация контрактов, в рамках которых Ереван должен был получить кредит в сто миллионов долларов, находится под большим вопросом.
Как отмечает издание. Москвы раздражают действия новых властей Армении, в частности, преследование бывших руководителей.
Комментарии10
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 09:37
sg93: А все просто)))) Карлику-казнокраду не понравилось, что армяне своим примером всему миру демонстрируют, что предыдущий правитель, если он коррупционер - будет отвечать за свои дела)))) Об этом даже открытым тестом старая никотиновая лошадь заявила)))
a_111111 02 августа 2018 | 10:03
ukradennaya_pensiya: Предыдущего, кстати, не тронули. Новые власти Армении обещание держат. А его предшественника не трогать никто не обещал...
venmud 02 августа 2018 | 09:39
sg93: "в сказках не бывает.."
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Вспомните про разбитое корыто.
rampa 02 августа 2018 | 10:10
sg93: Договор чать не вчера подписывался. Это предыдущий премьер хотел и сесть и съесть, и ради этого был готов угождать, а власти РФ за это готовы были ему платить. Ан теперь сорвалось у них
efilika 02 августа 2018 | 10:23
sg93: учимся читать - где написано, что кто-то хочет получить кредит? Идет констатация факта, что не выполняются договоренности.
seryj_wolk 02 августа 2018 | 09:40
Миром править рфии не удается все больше стран посылают ее в далекое путешествие. Последней будет Беларусь. Хочу напомнить, что все войны, которые предшественниками этой страны были проиграны, она вела без союзников.
rips4 02 августа 2018 | 09:44
Да надо и военных оттуда убрать, а взамен выслать пашиняну хоья бы 1/2 тех кто приехал из армении в Россию, с 1991 г...
Независимость, так независимость.
vilingrad 02 августа 2018 | 10:19
И ты, Брут!
Уж армяне, ну такие верные союзники, и то пытаются сдрыснуть. Володенька-чекист хуже слона в посудной лавке- неповоротливый мстительный сапог...
ly4_sveta 02 августа 2018 | 10:19
Кроме оружия российские дельцы ни на что
больше не способны. А зачем армянам оружие?
Миритесь с азербайджанцами и живите, как соседи
в мире и согласии, послав подальше северного
отмороженного соседа. А что бывает с государствами,
на которых расположены российские военные базы,
хорошо проиллюстрировали украинские события.
Гнать, пока не поздно.
rom8883 02 августа 2018 | 10:21
Армяне возмутились Что вояки РФ устроили у них стрельбу в селе.
Тогда хрен вам а не кредит.