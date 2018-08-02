Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
Он проходит по делу о Госизмене в Роскосмосе.
Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче секретной информации о гиперзвуковых разработках России одной из стран НАТО. Следствие считает, что закрытые данные он пересылал по электронной почте. События, в связи с которыми расследуется уголовное дело, относятся к 2013 году. Ученого арестовали две недели назад, сразу после этого в ЦНИИмаш — головной научной организации «Роскосмоса» – прошли обыски. Об аресте Кудрявцева стало известно благодаря сотрудникам ОНК, обнаружившим его в СИЗО «Лефортово». Из-за характера обвинений официальной информации о деле практически нет. Известно лишь то, что свою вину Кудрявцев не признает. Кроме того, его сын рассказал «Интерфаксу», что у ученого был самый низкий уровень доступа к гостайне.
Накануне защита Кудрявцева сообщила, что у него серьезные проблемы со здоровьем, и в СИЗО он не может получить необходимую медицинскую помощь.
Заседание в Мосгорсуде по мере пресечения Виктору Кудрявцеву пройдет в закрытом режиме. По предъявленному обвинению ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Комментарии1
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danko1 02 августа 2018 | 09:49
После таких абсурдных обвинений, когда любой обмен опытом между коллегами из разных стран запрещен, а значит, что наука в России будет отброшена ещё дальше, множество молодых ученых предпочтут работать на Западе и реализовать себя там, чем сидеть за решеткой в России, где главное место в "науке" скоро будет РПЦ принадлежать.