Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

Он проходит по делу о Госизмене в Роскосмосе.

Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче секретной информации о гиперзвуковых разработках России одной из стран НАТО. Следствие считает, что закрытые данные он пересылал по электронной почте. События, в связи с которыми расследуется уголовное дело, относятся к 2013 году. Ученого арестовали две недели назад, сразу после этого в ЦНИИмаш — головной научной организации «Роскосмоса» – прошли обыски. Об аресте Кудрявцева стало известно благодаря сотрудникам ОНК, обнаружившим его в СИЗО «Лефортово». Из-за характера обвинений официальной информации о деле практически нет. Известно лишь то, что свою вину Кудрявцев не признает. Кроме того, его сын рассказал «Интерфаксу», что у ученого был самый низкий уровень доступа к гостайне.

Накануне защита Кудрявцева сообщила, что у него серьезные проблемы со здоровьем, и в СИЗО он не может получить необходимую медицинскую помощь.

Заседание в Мосгорсуде по мере пресечения Виктору Кудрявцеву пройдет в закрытом режиме. По предъявленному обвинению ему может грозить до 20 лет лишения свободы.