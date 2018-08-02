Завершены следственные действия по делу о гибели 16 человек в результате теракта в метро Санкт-Петербурга
Завершены следственные действия по делу о гибели 16 человек в результате теракта в метро Санкт-Петербурга в отношении одиннадцати обвиняемых, – об этом сообщает Следственный комитет. Все они входили в террористическую группировку, образованную в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым.
Теракт, напомним, был совершен в апреле 2017 года.
Комментарии1
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 09:35
Заметили тенденцию путиноидов - назначать крайними ауло-горных макак?
А то, что ФСБ как минимум прошляпило, а как максимум участвовало в теракте - это не в счет? За это погоны не слетели ни с кого? Настоящие российские офицеры!! Знают, что такое офицерская честь)))))))))))