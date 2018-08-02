Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов
Врачи в Центральноафриканской республике не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, — только огнестрельные ранения, — говорится в сообщении МИДа.
Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать и пытать, появилась на ряде интернет-сайтов. Сведения о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые.
Напомню, — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30-его июля. Известно, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной компании Вагнера.
Комментарии51
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 09:32
Был приказ из Кремля - не обнаружить?
Про ЧВК снимали? То есть ихтамнетов? Ну-ну. Сразу ясно, кто их отправил червей кормить. Тот же, кто убил Политковскую, Немцова и многих других.
Вонючие ватники и нестиранные портянки, вас уже мобилизовали отмазывать в комментах убийцу? Давайте, начинайте кукарекать, мол, это карлику невыгодно и тд и тп))))
serge_moro 02 августа 2018 | 09:32
ukradennaya_pensiya: Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу
--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?
Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.
--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.
--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.
Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.
---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --
Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.
Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...
alexander444 02 августа 2018 | 09:51
serge_moro: Да Вы прямо Донцова!!!
shicotus_live 02 августа 2018 | 09:36
ukradennaya_pensiya: Сразу ясно, кто их отправил червей кормить....
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Конечно. Их кровь на руках МБХ, который отправил их на верную смерть. Впрочем, ему не привыкать.
bosen48 02 августа 2018 | 09:43
shicotus_live: ещё +3 на его кровавом счету.
boseal 02 августа 2018 | 09:44
shicotus_live: Странно, что Джемаль согласился на эту авантюру, ибо как говорится "не первый год за мужем" и должен был понимать куда едет. Есть подозрение, что погибших просто напросто кинули с охраной. Кроме того, выше говорилось, что у них на охрану было по 8 тысяч "убитых енотов" и в связи с этим вопрос - как они на месте должны были найти себе охрану? Неужели через газету с объявлениями?
boooben 02 августа 2018 | 09:45
Сообщению МИДа РФ - конечно, верим.
dorin1987 02 августа 2018 | 09:49
boooben: Да-да-да, ведь танцовщица и виршеплетка на побегушках у своего сквернослова ни разу не лгала, что Вы...
m_doc 02 августа 2018 | 09:53
boooben: Вчёра ссылку на фотку давали. Тот, что ближе лежит, погиб мгновенно. Ни побоев, ни крови, только огнестрельные раны в левом боку. Тот, что дальше, тоже на запытанного не похож.
kottigr1 02 августа 2018 | 09:58
boseal: Странно, что Джемаль согласился на эту авантюру..
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Что там странного.. ? Журналисты рисковали в ЦАР не больше чем в РФ.. Ведь естественная среда в этих странах примерно общая.. Даже "полевые командиры" и наемники в виде Вагнера те же самые.. Ведь не зря нынешнюю Россию называют - "Нигерия в снегах"..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
boseal 02 августа 2018 | 10:10
kottigr1: Вы бы хоть побывали в РФ для приличия, друг мой, а то "палитесь" на ровном месте, ей богу. Хотя если предположить, что Вы действительно проживаете в РФ и считаете, что в ЦАР и РФ передвигаться одинаково опасно, то получается РФ Вы либо гуляете с охраной, либо не выходите из жилища вообще).
kottigr1 02 августа 2018 | 10:18
boseal: Неужели в Банги(столица ЦАР) могут расстрелять политика прямо как в Москве у стен Кремля ?.. Там ещё опасней ?
bosen48 02 августа 2018 | 10:15
kottigr1: Прямо по старой методичке шарашит.
Что жара так подействовала? Тебя не хватало в британских СМИ ты такого бы ужаса нагнал, что никто бы в Россию и не приехал. Но болельщики всё-таки приехали из всех стран все целы, никто не пожалел, многие продолжили путешествие по России.
Кострюлеголовый, сними кастрюлю, ведь жарко!
kottigr1 02 августа 2018 | 10:28
bosen48: Странные какие-то путинские патриоты.. "Вставание с колен" РФ - это если в РФ во время Олимпиады никого не убили из иностранцев.. ?
Кстати.. Вас не кормят что ли, судя по вашей маниакальной кастрюльной теме ? После пальмового масла думаете только о кастрюлях ?
znajka 02 августа 2018 | 09:48
shicotus_live: каким образом? Они взрослые люди, могли просчитать риски и отказаться. МБХ и ЧУР выделили средства на охрану. Их убили неизвестные люди из автоматического оружия, после попытки проникнуть на базу ЧВК. Их кровь на руках тех, кто отдал приказ их уничтожить.
m_doc 02 августа 2018 | 09:55
znajka: после попытки проникнуть на базу ЧВК
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Фантазия богатейшая, в самый раз чтоб сказки писать.
bosen48 02 августа 2018 | 10:17
m_doc: Да этот диванный отряд сначала организовал вброс про пытки, а теперь сами и мусолят эту тему. Дурдом на колёсиках.
shicotus_live 02 августа 2018 | 09:57
znajka: Не думаю, что у кого то был какой то приказ. Но, факт в том, что похоже их кто то кинул, с кем они заранее договаривались о защите. Они или МБХ.
bosen48 02 августа 2018 | 10:21
shicotus_live: Да и таксист, который остался цел и невредим, наверняка в доле, прямо к продолжателям дела Бокассы (именно он провозгласил ЦАР мусульманской страной) привёз.
zztop1960 02 августа 2018 | 09:56
shicotus_live: 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9
ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 09:38
ukradennaya_pensiya: Никто Ходора не отмазывает.
sg93 02 августа 2018 | 09:42
ukradennaya_pensiya:
Кукарекаешь тут ты, петушок дырявый. Но вместо этого ты бы взял и посчитал этих "ихтамнетов". В Донбассе 200 000 воюют (так в Свинее безсала утверждают). В Сирии десятки тысяч, хотя их там сотнями убивают. Теперь у людоедов. Еще умудряются на учения сотни тысяч отправлять (так твои хозяева говорят, шавка, а ты должен верить и радоваться).. Cотни тысяч ЧМ охраняли, тысяч 50 оборону вокруг Кремля держат.. Херасе Рать набирается!!! Может все таки захватить Эсстонию, а? )))
Пшел вон, щенок брехливый..
ostapbey 02 августа 2018 | 09:59
sg93: вау!!! А когда у тыбя повестка на призыв??
Ты уже вырос из трусиков на кресте центральной площади?
Куда поедешь за салом??
В какую Ллугандонию как Свинею Безсала?
Эт ты точно заметил...
Даже..))))).
bosen48 02 августа 2018 | 10:06
ukradennaya_pensiya: Чудило с дивана, тебе не мешало бы съездить в эту дыру и увидеть всё своими глазами.
Настоящие виновники хаоса в Европа (конкретно Франция) и США, которые продвигают демократию. Ты не там ищешь, Ходорковскому мало этих жертв, он ещё делает набор рекрутов. У тебя есть хорошая возможность срубить бабла за расследование, поезжай чёрненькие мусульмане тебя там заждались.
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 09:35
Ну что, жулики, прохвосты, авантюристы! Кто хочет сегодня поработать? С Михал Борисычем?
mayk01_18 02 августа 2018 | 09:42
noxepy_7_40_: А ты похерист сьезди в ЦАР или в Донбасс, или в Сирию или в Судан и поработай ИХТАМНЕТОМ у Пригожина-назад по частям привезут...
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 09:55
mayk01_18: У вас, в детском садике, всегда переводят разговор на личности и переходят к оскорблениям, когда нечего сказать?
grazschdanin 02 августа 2018 | 09:38
Тут зек Ходор, "оплакивая" погибших по его вине, выдал, что готовит расследование этого убийства в ЦАР с новой группой журналистов. Какие кандидатуры рассматриваются на повторное "журналистское расследование " в ЦАР? Орех, Шендерович - это ваш шанс, я считаю.
ostapbey 02 августа 2018 | 09:41
grazschdanin Лоханкин??: Вау!!!
Ты уже считаешь и читаешь книгу в толстом переплете??
А как же твои идеалы? Из дому ни шагу, чтоб Варавара тайком не вернулась за пожитками даже..
bosen48 02 августа 2018 | 09:46
grazschdanin: А почему бы этому заочнику самому туда не поехать?! Деньги там любят. Так что врачи сразу найдут следы пыток.
cipherman2 02 августа 2018 | 10:24
grazschdanin: Бабченко погонит!
indeezjoe 02 августа 2018 | 09:41
Как стремительно меняются концепции у ходоровской конторки: то сначала говорили о съемке репортажа о ЧВК, затем - о съемке золотых приисков, которые якобы разрабатывает Россия, то были пытки, то не было пыток... Что еще придумают?... Извивы ужа на сковородке...
;-))
boooben 02 августа 2018 | 09:49
indeezjoe: "то сначала говорили о съемке репортажа о ЧВК, затем - о съемке золотых приисков, которые якобы разрабатывает Россия"
Ты что, слишком тупой чтобы понять, что это об одном и том же?
znajka 02 августа 2018 | 09:51
indeezjoe: прямо как со Скрипалями, портянки трещат всякую чушь, а расследование приближается к развязке. Так и здесь, голубок - ты будешь пакостить, а правда будет установлена.
boseal 02 августа 2018 | 09:55
znajka: А расследование по Скрипалям приближается к развязке? По моему там увеличивается количество идиотских версий и только.
punyoshohlai 02 августа 2018 | 10:01
boseal: там увеличивается количество идиотских версий
Я что-то пропустил? Версия всю дорогу одна - новичок
boseal 02 августа 2018 | 10:06
punyoshohlai: Новичок как орудие, а я про исполнителей и способы применения этого самого "новичка".
fosst13 02 августа 2018 | 10:17
znajka: агент Масяня тем временем на свободе. Так что какое там приближаются.
ostapbey 02 августа 2018 | 10:02
indeezjoe: ты таки пробрался в киоск МИДа??За концепциями???
Так там в упаковке контрацептивов хранится КОКС!!
а не концепсии..
Даже)))
nigelliri56 02 августа 2018 | 09:42
Картина ведь довольно некрасивая получается. Тут уже проходила информация, что по согласованию с ООН Россия, как поддерживающая законное правительство страны, поставляла (или поставляет) оружие в ЦАР. Наверное, и ЧВК туда Россия отправила по согласованию с тем же правительством с целью оказывать помощь проправительственным войскам. Но получается, что ЧВК сотрудничает не только с правительством, но и со всякой тамошней шушарой, контролирующей добычу золота и алмазов, да, похоже, уже и сама занимается этим контролем. Т.е. поставляемое Россией оружие, направляется не только правительству страны, а и боевикам, которые платят за него предоставлением в распоряжение неких российских толстосумов отдельных золотых приисков и алмазных рудников. Соответственно, находящиеся в стране ЧВК, выполняют контроль и охрану этого хозяйства. Налицо обман ООН по части торговли оружием . Кроме того, видимо, роль российского МИДа в этой неприглядной истории весьма значительна. После истории с аргентинскими наркотиками это и неудивительно.
alexander444 02 августа 2018 | 09:54
nigelliri56: Слышал, что там есть еще одно наше ЧВК "Патриот". Информация не проверена, но все же
nigelliri56 02 августа 2018 | 10:13
alexander444: Да, мне тоже попадалась эта информация. Возможно они там и делятся, согласно своих названий. С одним названием - якобы за правительство, с другим - якобы за шушару.
KALNIN59 02 августа 2018 | 09:42
Изучил в Вики, чо такое ЦАР. Около 5 миллионов населения, значительные залежи золота, алмазов, нефти, беднейшее население, 80% христиан, средний возраст жизни 50 лет. Президент людоед, был на ПМЭФ. Страна похожа на Россию).
russky77 02 августа 2018 | 09:43
Пытки только для внутреннего применения. А так - полоний, новичок, на худой конец - пуля
commeilfaut 02 августа 2018 | 09:46
ТАМ есть ВРАЧИ?!
russky77 02 августа 2018 | 09:55
commeilfaut: есть. и не удивлюсь, если получше наших
alexander444 02 августа 2018 | 09:57
"Сведения о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые." - на данный момент это ключевая фраза в сообщении. Но ес-но кому-то уже все понятно... Вопрос только на основании чего все понятно, к примеру, г-ну Шендеровичу?
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 10:01
В Ярославской колонии тоже не пытали.
Это всё Америка.
max3446 02 августа 2018 | 10:07
Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать и пытать, появилась на ряде интернет-сайтов... я так понимаю либерасты как всегда начали придумывать небелицы,
ostapbey 02 августа 2018 | 10:16
max3446: а ты, от имени федерастов можешь придумать былицу?
С вероятностью хоть так МАХ34-46??
даже?
four_star_captain 02 августа 2018 | 10:27
А на счет пыток без следов - это надо нашу подружку Gina Cheri Haspel спросить. Она бооольшой спец по Rendition, Detention and Interrogation program.
Джина Чериевна ведь подруга нашего друга Дональда Джоновича, не так ли?