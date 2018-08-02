Европейский Университет, возможно, наберет студентов на следующий учебный год
Комиссия Рособрнадзора выдала ВУЗу положительное заключение, он предполагает получить лицензию в конце лета.
Проблемы Европейского Университета лежат в политической плоскости. Так считает петербургский историк и публицист Лев Лурье.
Европейский университет учредили почти четверть века назад, он работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Его попечительским советом руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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