"Съемочная группа Орхана Джемаля готовила репортаж о золотых приисках, которые якобы разрабатывала Россия"

Об этом заявили в «Центре управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

В воскресенье Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко хотели попасть на военную базу, где наемники из ЧВК Вагнера предположительно обучали солдат Центральноафриканской республики, однако сделать этого не удалось из-за отсутствия разрешения местного Минобороны.

Вторым объектом, интересовавшим журналистов, были золотые прииски Ndassima. Издание The Bell со ссылкой на африканские СМИ сообщает о договоренности России и ЦАР о разработке месторождения. Организационную помощь и контакты россиянам обещал передать консультант из миссии ООН. Место, где журналисты были убиты, находится в стороне от предполагаемого маршрута группы.

Вопросы безопасности были в приоритете при планировании репортажа, подчеркивают в «Центре управления расследованиями». У журналистов было при себе более 8 тысяч долларов на случай непредвиденных ситуаций и охрану. Обращение к российским дипломатам для аккредитации авторы материала посчитали бессмысленным с учетом темы расследования.

Тела россиян должны доставить в Москву в ближайшие дни.