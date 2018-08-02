Съемочная группа Орхана Джемаля готовила репортаж о золотых приисках, которые якобы разрабатывала Россия
Об этом заявили в «Центре управления расследованиями» Михаила Ходорковского.
В воскресенье Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко хотели попасть на военную базу, где наемники из ЧВК Вагнера предположительно обучали солдат Центральноафриканской республики, однако сделать этого не удалось из-за отсутствия разрешения местного Минобороны.
Вторым объектом, интересовавшим журналистов, были золотые прииски Ndassima. Издание The Bell со ссылкой на африканские СМИ сообщает о договоренности России и ЦАР о разработке месторождения. Организационную помощь и контакты россиянам обещал передать консультант из миссии ООН. Место, где журналисты были убиты, находится в стороне от предполагаемого маршрута группы.
Вопросы безопасности были в приоритете при планировании репортажа, подчеркивают в «Центре управления расследованиями». У журналистов было при себе более 8 тысяч долларов на случай непредвиденных ситуаций и охрану. Обращение к российским дипломатам для аккредитации авторы материала посчитали бессмысленным с учетом темы расследования.
Тела россиян должны доставить в Москву в ближайшие дни.
Комментарии35
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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 09:05
Ходор денежку то даст семьям, или даже вины не признает?
sandro_007 02 августа 2018 | 09:08
Ходорковский отправил журналистов на верную смерть. В погоне за антироссийской пропагандой этого упыря не остановят никакие жертвы.
patrikk_1 02 августа 2018 | 09:10
Вторым объектом, интересовавшим журналистов, были золотые прииски Ndassima...
Если вы называете группу Орхана Джемаля "журналистами", тогда бойцов ЧВК "Вагнер" называйте "солдатами". Потому что никакие они не журналисты, а классические наёмники, телекиллеры, которые поехали в Африку не по редакционному заданию, а за деньги Мишки Ходорковского, бывшего босса этнической группировки "ЮКОС".
rouslllllllanist4e 02 августа 2018 | 09:38
Или трусы наденьте, или крест снимите.
Инструкторы из России там находятся уже годами и из этого никто не делал секрета.
Они там занимаются подготовкой и обучением правительственных сил с ведома ООН.
Если вы начали тупить про "Вагер", то тупите как-то поизящней.
Но это будет трудно. Ибо боевых действий там нет и воевать там они не могут. А если они там кого-то охраняют, то так им и пусть. С таким же успехом можно наехать на охранника из супермаркета.
Разница будет только в том, что там охранники на воротах стоят со стрелковым оружием.
Глупая и нелепая смерть из-за непрофессионализма в плане безопасности. Совершенно не про считали риски, и вот результат.
blahovdav 02 августа 2018 | 10:08
rouslllllllanist4e: Глупая и нелепая смерть из-за непрофессионализма в плане безопасности. Совершенно не про считали риски, и вот результат.\\\ Так почему же путлеровские свиньи так громко хрюкали про смерть российских пропагандонов, а СК возбуждал кучу уголовных дел за умышленное убийство?? Кстати, А СК уже возбудился?? Где это немытоголовая с...жучка, нотами протеста??
blahovdav 02 августа 2018 | 10:05
patrikk_1: Если вы называете группу Орхана Джемаля "журналистами", тогда бойцов ЧВК "Вагнер" называйте "солдатами". \\\ Тогда путлеровская свинка признает, что тройка путлеровских пропагандонов, угничтоженная Н.Савченко такими и являлась, а бойцы Правого Сектора являются ковпаковскими партизанами??
pavelmistery 02 августа 2018 | 10:07
Если в теме много кремлевских троллей, значит в Центре управления расследованиями попали в самую точку
patrikk_1 02 августа 2018 | 10:19
pavelmistery:
Ага, в самую точку и эта точка - пузо Орхана Джемаля.
ku111ku 02 августа 2018 | 09:36
sandro_007: История странная. Убивать потенциальных "кошельков" глупо даже для афиканцев...Потенциально в этой смерти могут быть заинтересованы как сами африканцы, которым не нравилась активность русских, так и французы, которые доют ЦАР уже очень давно...А вот зачем это делать вагнеровцам? Очень сомнительно. Если бы это были они, журналистов просто не нашли бы...Им огласка не нужна ни при каких обстоятельствах...
sandro_007 02 августа 2018 | 09:44
ku111ku:
Ходорковский пошел по дорожке Березовского и плохо закончит. Лучше не иметь дел с этим упырем. От него трупами смердит еще с девяностых.
zor 02 августа 2018 | 09:39
sandro_007: Вопрос:Довор о разработки золотых приисков между правительством ЦАР и кем? Деньги вкладывает Россия ,а доход кому? Если это межправительственный договор,то почему секретный? Почему наемники ?
Чем отличаются эти наемники от армии наемников наркобарона Пабло Эскобаро?
И тогда Чем отличается Пабло Эскобаро от Нашего Все?
Не тем ли,что наркобарон Эскобаро так и не смог войти в политическую верхушку Колумбии(хотя пытался и был близок),а Наше Все стал президентом? Трафик наркотиков по дипканалам через Аргентину,Бут,Ярошенко,ОПГ под прикрытием ФСБ в Испании,золотые прииски......
timwlad78 02 августа 2018 | 10:17
zor: zor: Вопрос:Довор о разработки золотых приисков между правительством ЦАР и кем? Деньги вкладывает Россия ,а доход кому? Если это межправительственный договор,то почему секретный? Почему наемники ?
Чем отличаются эти наемники от армии наемников наркобарона Пабло Эскобаро?
И тогда Чем отличается Пабло Эскобаро от Нашего Все?
Не тем ли,что наркобарон Эскобаро так и не смог войти в политическую верхушку Колумбии(хотя пытался и был близок),а Наше Все стал президентом? Трафик наркотиков по дипканалам через Аргентину,Бут,Ярошенко,ОПГ под прикрытием ФСБ в Испании,золотые прииски......
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Ну вообще то вся наркота коск и этот по делу поставок кокса из Аргентины именно в Германии всё обнаруживали.
И так,всё сходится на социалистах свободных демократических либералах и КПРФ.
И естественно на еврейских диаспорах и которые все наёмники и участники всей международной организованной преступности по поставкам всего.И в Англии засветились на попытке стырить нечто запретное и попались.Трупы раскидали по всей Англии .
Так что коли есть евреи в команде,будет и теневой бизнес международного масштаба.И естественно конкуренция между ними и когда одни других прибьют,то вопят что государство во всём виновно.
В Германии оточили этих евреев на руку содержащую рот открывать.В россии диссидентство вот и прикрытие для евреев которые попались и пострадали в своём теневом бизнесе.
В евросоюзе химические наркотики из Чехии грузовиками возят,но все молчат,так как быдлу партийному кормится больше нечем.
Экономика евросоюза уже способна содержать всё это партийное общественное быдло дебилов помойного отброса во всех общественных институтах.
vvs7651 02 августа 2018 | 09:16
ukraminadozemljudobrjt:
А вы почитайте сообщение Ходорковского здесь, на сайте ЭМ.
Вместо того, чтобы распространять чушь...
sapiens17 02 августа 2018 | 09:25
vvs7651: "Вместо того, чтобы распространять чушь..."
Ему за это и платят: за чушь муть компот.
blahovdav 02 августа 2018 | 10:03
ukraminadozemljudobrjt: Ходор денежку то даст семьям, или даже вины не признает?\\\ А плешивая крыса признала свою вину, когда отправляла своих пропагандонов готовить лживые репортажи, под меткий минометный огонь Наденьки Савченко??
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 09:06
Оказывается, этот повар не просто бывший уголовник, но и убийца.
sg93 02 августа 2018 | 09:10
mikhail_spb_:
Кто, ходорковский то? Да, уголовник и убийца. Только он не повар, а швея )))
А эти дебилы поперлись. Ни акредитации журналистов, кроме писулек от центра убийств ходорковского, ни разрешений куда то попасть, ни уведомления посольства. На украине так ходить опасно было бы, не говоря про ЦАР. Хотя журналистам и там и там одинаково страшно ...
serge_moro 02 августа 2018 | 09:12
mikhail_spb_: Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу
--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?
Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.
--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.
--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.
Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.
---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --
Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.
Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...
timwlad78 02 августа 2018 | 10:05
mikhail_spb_:
Оказывается, этот повар не просто бывший уголовник, но и убийца.
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Все либералы убийцы и мародёры.У либералов установка на всех мол не хватает и потому живут на основах идеологии оьсвоей исключительности навешивая обществу профанации о коммунизме который надо построить через лагеря смерти и холокост так как народ не тот .
Так что потому и протестант,что это пират.
parasuk_ 02 августа 2018 | 09:12
Бывший зэк ходорковский без сожаления жертвует своими шестерками. Сначала пустил в расход немцова, теперь джемаля с компанией. Даже наш навальный призадумался и стал себя вести гораздо тише :)
vilingrad 02 августа 2018 | 09:14
parasuk_: boseal: sg93: patrikk_1: sandro_007: ukraminadozemljudobrjt: Обращение к российским дипломатам для аккредитации авторы материала посчитали бессмысленным"
Вот и все, что надо знать о ведомстве Лаврова- захаровой.
"Родина тебя всегда бросит, сынок"(с)
parasuk_ 02 августа 2018 | 09:22
vilingrad: Хорошему человеку Родина мать, а спившемуся графоману бабченко злая теща :)
radionews 02 августа 2018 | 09:15
Ну да - ЦАРские шахтеры с золотых и алмазных копей слали мешки писем Дмитрию Анатольевичу и владимвладимычу: путенпамагииииииии!!! Ввидивайска!!! Шахтеры ЦАРбасса доведены до отчаяния!!!
И русское войско не замедлило, какгриццо, зовите нас на выручку, и мы обязательно придем, если выручка приличная.
Ну а если без стеба, то пятый раз подряд за последние 25 лет русская армия переодевается в местных и отправляется на разбой. Президент России объявляет это защитой рубежей России на очень дальних подступах, и ему совершенно не стыдно оттого, что весь мир прекрасно знает, что русские просто мародерствуют, топя в крови владельцев тех богатств, которые русские присмотрели для себя.
seryj_wolk 02 августа 2018 | 09:15
Рфики своих не сдают только в мифах, которые сами же и сочиняют. В жизни же они их ибивают, даже не поморщившись, потому что эти ничтожества возмнили себя великоватыми и священноватыми.
perestarok 02 августа 2018 | 09:18
"Съемочная группа Орхана Джемаля готовила репортаж о золотых приисках, которые якобы разрабатывала Россия"
Там где золото, там всегда кровь.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 09:26
Дело в том, что Россия имени Владимира Владимировича - очень бедная страна, людям даже на пенсии не хватает.
Собственных ресурсов для нужд населения практически не остаётся.
Вот и приходится добывать золотишко для пенсионеров в ЦАР...
А всё Обама проклятый!
cobakevich 02 августа 2018 | 09:26
Еще Чуковский сто лет назад написал, а они дебилы не послушали ...
Маленькие дети! Ни за что на свете Не ходите в Африку, В Африку гулять! В Африке акулы, В Африке гориллы, В Африке большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать,- Не ходите, дети, В Африку гулять. В Африке разбойник, В Африке злодей, В Африке ужасный Бар-ма-лей! Он бегает по Африке И кушает детей - Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
mikr 02 августа 2018 | 09:30
Ну да, вопросов нет. Ходорковский заказал журналистам нарыть компромат на Россию примерно так же, как в свое время НАСА заказало Стэнли Кубрику снять "высадку на Луну". Вот только НАСА в тот раз денег не пожалело, и Голливуд их отработал достаточно феерично. А в этот раз Ходоровский решил сэкономить, поэтому журналистам ради натурных видов пришлось лезть в самое пекло.
Но гибель людей никогда не останавливала Михаила Борисовича. Поэтому он наверняка остался доволен полученным результатом. Не получилось нарыть про золото и ЧВК - не беда. Зато "нарылось" про убийство журналистов. А очередное "хайли лайкли" сейчас нам быстренько придумают уже другие "журналисты".
zztop1960 02 августа 2018 | 09:39
Пригоженским троллям хоть что-то перепадает с его нефтяных вышек в Сирии , с золотых и алмазных приисков в ЦАР ?
vladimirgornitsky 02 августа 2018 | 09:40
Это уже теплее. Из-за раскрытия и юбез того известного факта присутствия российских наемников в ЦАР убивать бы, наверно, не стали. Никакого особого вреда России такие разоблачения не принесли бы. Хотя, конечно, могли и убить острастки ради. Но уж коль скоро речь о золоте идет - - это совсем другое дело. Тут ведь пойдут вопросы - а кому это золото идет и т.д. Тут не "можно", тут нужно убивать. Хотя шум теперь все равно поднимется, но у этих, которые правят в России с горячим сердцем и чистыми руками, с головой плохо обстоит. От этого убийства шуму будет побольше, чем от какого-то фильма.
max3446 02 августа 2018 | 09:43
больше похоже что ходор планировал заранее такой смертельный исход. уже оказывается и про чвк не делался репортаж.
zztop1960 02 августа 2018 | 09:47
Вагнер — это подполковник запаса Дмитрий Уткин, который до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (город Печоры Псковской области). После увольнения в запас работал в Moran Security Group, участвовал в сирийской экспедиции «Славянского корпуса» в 2013 году.
В 2016 году Дмитрий Уткин посетил празднование Дня Героев Отечества в Кремле как награждённый орденами Мужества и сфотографировался с президентом Владимиром Путиным и другими военными. Публикация в скором времени этой фотографии, на которой также присутствуют Александр Кузнецов, Андрей Богатов (названные командирами 1-ой и 4-ой рот «Группы Вагнера») и Андрей Трошев («исполнительный директор») вызвала скандал. Присутствие на данном мероприятии Дмитрия Уткина было официально подтверждено через несколько дней без каких-либо объяснений.
В ноябре 2017 года РБК сообщило о назначении Уткина гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина
rips4 02 августа 2018 | 09:50
Да как же....!? Ведь вчера уже вся либерастня точно выяснила, что снимали про ЧВК, и что убили их лично путен и вагнер, и штраус,и бах..)) А тут какие то прииски...
tina56 02 августа 2018 | 10:03
Пригожин под прикрытием пукина и сколотил ЧВК "Вагнер".
В Сирии - нефть, в ЦАР - золото.
Наёмники из России едут туда, где через кровь можно хорошо обогатить своего патрона.
Неустойчивые режимы таких стран готовы принимать оружие для убийства своих политических оппонентов, а также и живых бандитов в обмен на свободное владение богатствами своих земель.
Очередное преступление российской власти и планировали зафиксировать убитые журналист, оператор и режиссёр. Те, кто не хотел обнародования своих шкурных интересов, их и убил.
Да, спонсором этой поездки был МБХ, но не Костин с Грефом же!
Когда власть спонсирует террористов, сепаратистов и алкоголиков Лугандона, портяночные особи из охранителей пукинского режима как-то этого не замечают и не ёрничают.
Пукин всё глубже вязнет в кровавой тине.
commeilfaut 02 августа 2018 | 10:12
Врете. МБХ писал об иных целях.