Различные акции и гуляния пройдут сегодня в российских городах по случаю Дня ВДВ
Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. После возложения цветов к памятнику воинам-десантникам представители командования ВДВ и ветераны пройдут крестным ходом по Ильинке до Лобного места на Красной площади. Там уже состоятся праздничный молебен, выступление роты почетного караула, а затем концерт.
Накануне в столице был открыт памятник командующему ВДВ генералу Василию Маргелову.
Комментарии7
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medvin 02 августа 2018 | 09:19
Бедные фонтаны...
kottigr1 02 августа 2018 | 09:26
medvin: Страшно даже представить если танкисты начнут отмечать свой праздник с таким же размахом как и бывшие военнослужащие ВДВ.. Придется каждый год строить новые фонтаны.
pmasel 02 августа 2018 | 09:40
ВДВ-ки теперь апологеты скреп и ЗОЖ! )))
venmud 02 августа 2018 | 09:32
medvin: "Бедные фонтаны..."
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Какие фонтаны?! Крестный ход, молебен, Боже Царя храни!
"Взвейтесь кострами синие ночи,
Мы пионеры дети рабочих."
ivfn 02 августа 2018 | 09:46
venmud:
Как тебя колбасит то с утра!!! МДА!!!!!
riots 02 августа 2018 | 09:59
Корреспонденты ТВ будут вести свои репортажи с улиц с боксерскими капами в зубах ?
# Расплескалась синева... :)
four_star_captain 02 августа 2018 | 10:11
На День ВДВ...
Вопрос Армянскому Радио: "Почему космонавты не купаются в фонтанах на свой профессиональный праздник?"
Армянское Радио подумало и отвечает: "12 апреля фонтаны еще закрыты"
https://t.me/four_star_captain