Экс-чиновник оренбургской администрации Макеев выступит с последним словом на апелляции по делу об обманутых сиротах

Экс-чиновник оренбургской администрации Сергей Макеев выступит с последним словом на апелляции по делу об обманутых сиротах. Его обвиняют в злоупотреблениями должностными полномочиями.

По версии следствия, экс-глава управления жилищной политики Оренбурга Сергей Макеев ввел в эксплуатацию недостроенные дома для переселенцев и сирот. Ущерб бюджету гособвинение оценивает в 100 млн рублей. Сам Макеев отрицает свою вину: его адвокаты настаивают на том, что все недочеты возникли уже в ходе эксплуатации квартир и являются сезонными. Прокуратура требует для экс-чиновника оренбургской администрации 3 года колонии-поселения. На такой же срок она просит лишить его права занимать должности в системе муниципальной власти. Суд первой инстанции признал Макеева виновным – но приговорил его только к штрафу в 120 тысяч рублей и лишил права занимать госдолжности в течение двух лет. Этим вердиктом оказались недовольны ни защита, ни гособвинение. В результате дело попало в Оренбургский областной суд.

В прошлом году гендиректор строительной компании, возводившей дома для переселенцев и детей-сирот, получил 3,5 года колонии.