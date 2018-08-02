Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы

Дональд Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Президент написал в Твиттере, что Джефф Сешенс должен остановить «мошенническую охоту на ведьм».

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.