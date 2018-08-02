Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы
Дональд Трамп призвал генпрокурора США завершить расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Президент написал в Твиттере, что Джефф Сешенс должен остановить «мошенническую охоту на ведьм».
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.
Комментарии1
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kottigr1 02 августа 2018 | 08:55
Так вот и пробегает Трампушка оставшиеся два года президентствования от прокурора.. Потом, после него, в США к власти придут "ястребы" и совсем заклюют ..