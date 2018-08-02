В Ростовской области вынесли оправдательный приговор по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы

В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор молодому человеку по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», Константин Титов должен был явиться в интернат для престарелых для прохождения службы в мае 2017 года. Выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут. Тогда Титов обратился в гражданский суд, однако тот вынес приговор не в его пользу.

В итоге военкомат передал документы призывника в Следственный комитет. Теперь Волгодонский районный суд указал, что Военкомат был обязан выдать молодому человеку проездные документы и обеспечить общежитием.



По данным коммерсанта, за последние 10 лет за уклонение от службы были осуждены 30 призывников.