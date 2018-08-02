В центре Москвы сегодня будет ограничено движение транспорта в связи с празднованием Дня ВДВ
С шести утра и до 16 часов нельзя будет проехать по Ильинке – от Биржевой площади до Красной.
ГИБДД просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.
Комментарии3
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balamuto 02 августа 2018 | 08:35
День массовой блевоты в фонтанах..Бедные дворники.
sergei_tn 02 августа 2018 | 08:39
И ведь они не мешают ни уличному движению, ни проходу дачников.
timbuktu 02 августа 2018 | 08:45
что.и заявку за две недели подавали? и москвичам сие перекрытие не мешает? чудо!!!