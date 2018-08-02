Таксисты в Мадриде и Барселоне решили завершить бессрочную забастовку против онлайн-сервисов частных автоперевозок
Таким образом движение по центральным улицам этих городов будет разблокировано.
Акция протеста началась на прошлой неделе. Похожие забастовки проходили и в других европейских странах, в том числе, в Италии. Португалии, Франции и Венгрии.
Комментарии1
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tv_victim 02 августа 2018 | 08:42
Нафига вообще нужны эти бомбилы, которые берут втридорога против агрегаторов? Таксист, как профессия должна просто уйти в прошлое!