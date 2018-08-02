На Гавайях прошла церемония возвращения в США останков американских солдат, погибших в войне на Корейском полуострове

На Гавайях прошла церемония возвращения в США останков американских солдат, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Более 50 контейнеров были обернуты во флаги ООН. Вице-президент Майкл Пенс зачитал собравшимся обращение Дональда Трампа.

Ранее Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих. Впрочем, специалисты подчеркивают, что останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, так как в Корейской войне сражались граждане различных стран.