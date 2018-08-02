На Гавайях прошла церемония возвращения в США останков американских солдат, погибших в войне на Корейском полуострове
На Гавайях прошла церемония возвращения в США останков американских солдат, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Более 50 контейнеров были обернуты во флаги ООН. Вице-президент Майкл Пенс зачитал собравшимся обращение Дональда Трампа.
Ранее Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих. Впрочем, специалисты подчеркивают, что останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, так как в Корейской войне сражались граждане различных стран.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapbey 02 августа 2018 | 08:47
Вот жеж сколько лет прошло,а американские бабы новых не рожают..
Не то что Россия с широкой рождаемостью.
В любом месте.
Замочили в сириии русских добровольцев за приличное вознаграджение бабам..
А они и рады.
Хоть на чемпионате по футболу.
Полезное с приятным даже..