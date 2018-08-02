Мосгорсуд должен проверить законность ареста сотрудника Центрального НИИ машиностроения Виктора Кудрявцева
Мосгорсуд должен проверить законность ареста сотрудника Центрального научно-исследовательского Института машиностроения Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене.
Заседание пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «секретно».
Защита 74-летнего ученого добивается его освобождения. Содержание под стражей Кудрявцева необоснованно, — говорил адвокат Иван Павлов.
По данным следствия, Виктор Кудрявцев передавал инфомрацию о гипер-звуковых технологиях одной из стран НАТО ему грозит до 20 лет заключения.
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