Погибшие в Центральной Африке российские журналисты, по некоторым данным, собирались снимать золотые прииски
Погибшие в Центральной Африке российские журналисты, по некоторым данным, собирались снимать золотые прииски, о разработке которых Россия якобы договорилась с властями ЦАР. Об этом сообщает издание Белл, ссылаясь на Центр управления расследованиями.
Помочь журналистам договориться о съемках должен был консультант из миссии ООН, на встречу с которым они предположительно ехали в день гибели.
Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля.
В Центре управления расследованиями ранее говорили, что журналисты занимались расследованием деятельности частной военной компании Вагнера.
Комментарии13
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sensei54 02 августа 2018 | 08:33
Одна из возможных версий Захаровой – выполняли «задание партии», договаривались о строительстве больницы.
serge_moro 02 августа 2018 | 08:34
sensei54: Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу
--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?
Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.
--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.
--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.
Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.
---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --
Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.
Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...
patrikk_1 02 августа 2018 | 08:55
Погибшие в Центральной Африке российские журналисты, по некоторым данным, собирались снимать золотые прииски...
Мишка Ходорковский, по ходу своей политической борьбы за власть, погубил трёх журналистов.
shicotus_live 02 августа 2018 | 08:56
Не понимаю. Лезть в страну где группировка на группировке, где у каждого второго автомат, где 10 баксов огромные деньги, где алмазы и золото, то есть пересечение интересов больших дядек. Причем лезть без всякого прикрытия от государства или международных организаций, без охраны, которую можно было спокойно нанять, без выходов на тех же лидеров группировок. Ну наверно, ребята знали на что шли. А контора никанора от МБХ знала, что отправляет их на верную смерть.
vezdehod 02 августа 2018 | 08:44
То, что их СДАЛИ, не вызывает сомнение, но - Кто это сделал, всё равно выплывет наружу.
neyexo 02 августа 2018 | 08:49
vezdehod:
там убивают иностранца за 10 долларов или евро, а у них было несколько тысяч
За пределы столицы иностранцам не рекомендуется выезжать
nelibermot19 02 августа 2018 | 08:52
Не-не-не, стоп, какие прииски? Швондервичи же в первый день уже всё давно раскрыли?! Дело в ЧВК "Вагнера", а убийца - Путин. Как мы можем не доверять швондеровичам, если они мгновенно выехали на место и всё разузнали, проведя блестящее журналистское расследование? (пока все остальные сидят на ж.пе в Москве)
punyoshohlai 02 августа 2018 | 08:54
nelibermot19: Дело в ЧВК "Вагнера", а убийца - Путин.
Ты это сказал. За язык никто не тянул
luntik90 02 августа 2018 | 08:37
Царство Небесное, погибшим. Жалко ребят, в угоду желанию, не совсем чистоплотных людей , нагадить своей стране, поплатились своей жизнью.
punyoshohlai 02 августа 2018 | 08:49
luntik90: в угоду желанию, не совсем чистоплотных людей , нагадить своей стране
Согласен с тобой. Кремлевские уголовники уже 18 лет гадят России, и когда это кончится не видно.
m_doc 02 августа 2018 | 08:40
Кто бы их пустил на золотые прииски? Попробуйте в той же Якутии из любопытства поснимать, как добывают золото. Или добычу алмазов в компании Де Бирс в ЮАР.
neyexo 02 августа 2018 | 08:47
В Узбекистане тоже есть прииски, и гораздо ближе
venmud 02 августа 2018 | 08:48
К сожалению, все блоги с информацией о трагедии, все суждения, включая невинные официальные заявления, имеют один подтекст: "Меньше знаешь - крепче спишь!"