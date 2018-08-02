Погибшие в Центральной Африке российские журналисты, по некоторым данным, собирались снимать золотые прииски, о разработке которых Россия якобы договорилась с властями ЦАР. Об этом сообщает издание Белл, ссылаясь на Центр управления расследованиями.

Помочь журналистам договориться о съемках должен был консультант из миссии ООН, на встречу с которым они предположительно ехали в день гибели.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30-го июля.

В Центре управления расследованиями ранее говорили, что журналисты занимались расследованием деятельности частной военной компании Вагнера.