Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга

Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп.

О новых санкциях американские сенаторы заговорили сразу после встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Конгрессмены из обеих партий заявили о разработке всеобъемлющего пакета мер против энергетического и финансового секторов, а также мер против суверенного долга.

При этом сценарии курс рубля может снизиться – до 73 рублей за доллар. Это худший сценарий с учетом сокращения доли нерезидентов среди владельцев российских облигаций федерального займа и последующего оттока капитала.

Если санкции будут введены и они будут запрещать только покупку новых выпусков облигаций, то рубль ослабнет примерно на 5 процентов. В целом же аналитики Citigroup полагают, что даже без ужесточения санкционной политики США перспективы российского рынка ОФЗ весьма туманны.

По мнению экспертов, введение санкций на госдолг сейчас маловероятно, поскольку Конгресс США ушел на каникулы.