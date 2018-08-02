Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга
Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп.
О новых санкциях американские сенаторы заговорили сразу после встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Конгрессмены из обеих партий заявили о разработке всеобъемлющего пакета мер против энергетического и финансового секторов, а также мер против суверенного долга.
При этом сценарии курс рубля может снизиться – до 73 рублей за доллар. Это худший сценарий с учетом сокращения доли нерезидентов среди владельцев российских облигаций федерального займа и последующего оттока капитала.
Если санкции будут введены и они будут запрещать только покупку новых выпусков облигаций, то рубль ослабнет примерно на 5 процентов. В целом же аналитики Citigroup полагают, что даже без ужесточения санкционной политики США перспективы российского рынка ОФЗ весьма туманны.
По мнению экспертов, введение санкций на госдолг сейчас маловероятно, поскольку Конгресс США ушел на каникулы.
Комментарии4
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tv_victim 02 августа 2018 | 08:34
Классная у нас супердержава! От малейшего американского чиха может рухнуть.....
vezdehod 02 августа 2018 | 08:41
"Зелень" всегда была сильнее, против трухлявого "дерева", а в данный момент. тем более.
zmeelov_1 02 августа 2018 | 08:47
tv_victim: Есть примеры?
mr_putin 02 августа 2018 | 08:50
tv_victim: Нормальная Супердержава, весь западный мир целыми днями нам санкции, а по-простому ПАКОСТИ выдумывает а мы стоим. На секунду миллиард против наших ста сорока миллионов, а мы стоим, самые развитые страны против только что пережившей разруху страны, а мы стоим!
Вопреки всевозможным кликушам и внутренним врагам. И что значит рухнуть? Пиндосня уже не знает где бы напакостить, а толку мало.
Но настоящий либераст злобно потирая вонючие рученки пищит от удовольствия когда против его страны пакостят.