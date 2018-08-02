Власти Чили хотят переименовать остров Пасхи в Рапа-Нуи
Президент Севастьян Пиньера подписал указ, который должен ускорить процесс рассмотрения соответствующего законопроекта.
По его словам, название острова должно отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции.
Заявление президента было приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова, направленных на защиту местной экосистемы. Теперь туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней.
Комментарии2
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tv_victim 02 августа 2018 | 08:24
Давно пора!
buzukin1911 02 августа 2018 | 08:28
Он завсегда с появления там человека так и назывался - человеки угробили экологию и остров заодно, пришлось переименовывать :) А теперь што - снова пальмы растут? И имя нужно срочно вернуть взад? Вообще-то и так хорошо...