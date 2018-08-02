Различные акции и гуляния пройдут сегодня в российских городах по случаю Дня ВДВ
Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. После возложения цветов к памятнику воинам-десантникам представители командования ВДВ и ветераны пройдут крестным ходом по Ильинке до Лобного места на Красной площади. Там уже состоятся праздничный молебен, выступление роты почетного караула, а затем концерт.
Накануне в столице был открыт памятник командующему ВДВ генералу Василию Маргелову.
Комментарии8
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semper_fidelis 02 августа 2018 | 08:27
А Сенцов голодает уже восемьдесят дней! А им бы всё гулять! Ахеджакова этим гулякам руки не подаст!
vezdehod 02 августа 2018 | 08:37
Со строительных площадок уберут все кирпичи и заменят их бетонными блоками - пусть их разбивают.
davi__koloradov 02 августа 2018 | 08:53
vezdehod: Головой желательно.
balamuto 02 августа 2018 | 08:32
Магазам завезти побольше бухла. Склифосовке срочно приготовиться..ваты и тампонов с зеленкой. Сизо освободить места. .Троекуровке, ходынке, ...побольше копать ям
gregor 02 августа 2018 | 08:34
Одна пьянь будет бассейны гадить , другая пьянь смотреть на это позорище .
Элита страны, та и другая .
Ни дорог ,ни друзей .
Скажите как страну зовут - ...... Ро ........парам-парам,мпа .... сси ...парам - парам-пам ..... я.... парам-пам-пам .
rusof_ob 02 августа 2018 | 08:36
:Ждем интересные репортажи корреспондентов НТВ.
andy66 02 августа 2018 | 08:50
а мероприятия точно согласованы? Организаторов будут задерживать? А метелить участников дубинками полиция будет? Кстати, как там насчет ответственности за незаконное ношение военной формы? )))
shai13 02 августа 2018 | 08:53
У вдв приоритет перед учителями. Почему бы последним не напиваться и нырять в фонтаны.?