Различные акции и гуляния пройдут сегодня в российских городах по случаю Дня ВДВ

Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. После возложения цветов к памятнику воинам-десантникам представители командования ВДВ и ветераны пройдут крестным ходом по Ильинке до Лобного места на Красной площади. Там уже состоятся праздничный молебен, выступление роты почетного караула, а затем концерт.

Накануне в столице был открыт памятник командующему ВДВ генералу Василию Маргелову.