В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием дня ВДВ
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в частности это коснется улицы Ильинка от Биржевой до Красной площади. В преддверии праздника экс-командующий Воздушно-десантных войск генерал-полковник Георгий Шпак назвал купание в фонтанах в этот день плохой традицией, от которой пора отказаться. Он призвал воздержаться от чрезмерного употребления спиртного и держать себя в руках.
Комментарии4
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 08:12
И заметьте, ссыкливые продажные менты испугаются винтить пьяное быдло в тельниках за несанкционированные сборища.
blahovdav 02 августа 2018 | 08:17
Хороший праздник. Далеко не один из рашкованских ватников в голубых??! беретах разобьет башку об бутылку и потопнет в фонтане и близлежащих лягушатниках...Путлер капут?! Аа, Хайль Путлер?!
radionews 02 августа 2018 | 08:18
День ихтамнетов.
Остроумно русское правительство и главнокомандующего ий придумали с занятостью для всех родов русского войска: сухопутные отправляются на грабеж на суше, морские воруют заходя с моря .
Причем, в любой стране. Потом именами этих отважных русских террористов и грабителей называют русские школы, им вручают награды в кремле за успехи в лжи, предательстве, мародерства и терроризме
Ай да рашка, ай да...!
kryimzdick 02 августа 2018 | 08:21
Как в оккупации. Почему танкисты и летчики ведут себя прилично, а эти и погранцы в начале лета обезъянничают?