Радиостанция «Орфей» закрыла передачу «И музыка, и слово» российского музыкального критика Алексея Парина

Об этом ведущий накануне сообщил на своей странице в Фейсбуке. Формальной причиной стали жалобы слушателей на то, что в одном из последних эфиров Парин позволил себе описывать спектакли в выражениях, которые могли негативно сказаться на детской психике. Радиостанция заявила, что была нарушена статья 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Увольнение связано с тем, что в своих передачах я вел себя достаточно свободно и мог открыто говорить на различные темы, — сказал «Эху Москвы» Алексей Парин.

Он добавил, что никто из руководства радиостанции не пытался с ним связаться и объяснить свою позицию.