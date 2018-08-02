Радиостанция «Орфей» закрыла передачу «И музыка, и слово» российского музыкального критика Алексея Парина
Об этом ведущий накануне сообщил на своей странице в Фейсбуке. Формальной причиной стали жалобы слушателей на то, что в одном из последних эфиров Парин позволил себе описывать спектакли в выражениях, которые могли негативно сказаться на детской психике. Радиостанция заявила, что была нарушена статья 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Увольнение связано с тем, что в своих передачах я вел себя достаточно свободно и мог открыто говорить на различные темы, — сказал «Эху Москвы» Алексей Парин.
Он добавил, что никто из руководства радиостанции не пытался с ним связаться и объяснить свою позицию.
Комментарии1
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volgin_iw 02 августа 2018 | 08:51
Еще одному прищемили Свободу.