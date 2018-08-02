В Пресненском суде Москвы начинается процесс по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Захарченко

В Пресненском суде Москвы начинается процесс по делу бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционного главка МВД, Дмитрия Захарченко. Полковника обвиняют в получении взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Внимание к этому делу было приковано в первую очередь из-за сумм, которые в нем фигурируют. Правоохранительные органы сообщали, что в квартире одного из родственников Дмитрия Захарченко нашли денежных средств, по уточненным данным, на 8 млрд. рублей. Сам высокопоставленный полицейский утверждал, что эти деньги к нему отношения не имеют. Зато суд принял решение конфисковать в пользу государства почти три десятка объектов недвижимости, которые обнаружили в ходе расследования. Среди них есть и несколько квартир. Вдобавок ко всему, в мае «Интерфакс» сообщал, со ссылкой на свои источники, что из арестованных денег таинственным образом исчезли 200 млн. рублей.

Обвиняют полковника Захарченко в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД предупредил одного из фигурантов уголовного дела о предстоящем обыске. А также получил взятку от владельца московского ресторана. В том числе в виде дисконтной карты.

Сегодня в суден пройдут предварительные слушания. По закону они закрыты для прессы. Ожидается, что судья Катерина Кириченко назначит дату рассмотрения дела по существу.