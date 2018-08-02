Убитые в Центральной африканской республике российские журналисты планировали съемку золотых приисков
Об этом сообщает Центр управления расследованиями, для которого они собирали информацию о российских наемниках. Съемочная группа также пыталась попасть на базу, где предполагаемые сотрудники ЧВК «Вагнер» обучали местных военных. Туда их не пустили. Об убийстве журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно позавчера. Водитель, перевозивший россиян, утверждает, что они погибли на месте в результате нападения из засады. Группировка «Селека», которую местные СМИ считают причастной к атаке, опровергает свою вину.
Комментарии20
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serge_moro 02 августа 2018 | 08:04
Директор ФСБ Бортников зашел в кабинет Главнокомандующего,чтобы донести до главного уха срочную депешу
--.Владимир Владимирович, наши ребята перехватили разговоры и интернет сообщения о готовящемся забросе троих россиян в ЦAР. Это журналист Джемаль,Режиссер Расторгуев и оператор Радченко. Финансирует эту экспедицию в Африку Ходорковский. Цель команды -расследовать работу Вагнера в этой африканской стране. Какие будут указания по этому делу ?
Хозяин Кремля взял шариковую ручку и стал теребить ее в своих сильных и немолодых руках.,размышляя о поступившей информации.
--Ходор выбрал одних из лучших профессионалов своего дела. Поворенок уже знает об этой группе?-тихим голосом спросил хозяин Кремля.Так точно , знает-автоматическ рапортовал генерал армии ФСБ.
--Ребят конечно жалко , но они сами выбрали этот опасный путь ,чтобы получить сенсационную информацию на деньги Ходорковского.
Александр Васильевич , случай неординарный , но нам не надо лишних глаз и ушей в том регионе ,где действует вагнеровцы. Эта тройка не должна получить никакой информации. Как Вы это сделаете мне все равно -завершил свои наставления Главнокомандующий.
---Я Вас правильно понял Владимир Владимирович ,что можно вплоть...Президент РФ не дал договорить до конца предложение и добавил лишь . --
Вы все правильно поняли. Приступайте к выполнению - .Есть.
Через несколько суток троих россиян нашли убитыми из автоматического оружия в ЦАР...
boldu1n 02 августа 2018 | 08:09
Так а чего ЧВК приплели? Хотя там где либерасты и Ходор. сплошная ложь.
m_doc 02 августа 2018 | 08:17
boldu1n: Отменно. Обстановка в ЦАР сведущим людям прекрасно известна, как и тамошние правила жизни.
Осмелюсь предположить, что такая же трагедия могла запросто случиться где-нибудь в ЮАР без никаких ЧВК. С убийствами и грабежами там дело тоже налажено неслабо.
vladislav 02 августа 2018 | 08:22
m_doc: "Осмелюсь предположить, что такая же трагедия могла запросто случиться где-нибудь в ЮАР без никаких ЧВК."
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Если бы у бабушки был *** - она была бы дедушкой.
m_doc 02 августа 2018 | 08:27
vladislav: Несмешно. Это чёрная Африка, милейший. Никакого расизьму. "Чёрная" - в отличие от относительно спокойной, преимущественно арабской Сев. Африки.
m_doc 02 августа 2018 | 08:10
Погибшие могли вообще ничего не планировать, а просто потащиться на ночь глядя за полтыщи вёрст с кучей денег ради прогулки. Исход был бы аналогичным.
semper_fidelis 02 августа 2018 | 08:12
"Бесплатные африканские туры от Ходорковского. Предложение ограниченным."
vilingrad 02 августа 2018 | 08:30
semper_fidelis: grazschdanin: sg93: m_doc: parasuk_: semper_fidelis: boldu1n:
Как же чекисты все неаккуратно делают... чтобы грохнуть Литвиненко, засирают полонием половину Лондона; выбрасывают флакон с ядом во втором дельце, чтобы его легко нашли наркоши; оставляют следы хакерского взлома, чтобы не осталось сомнений- они, родимые. И так далее- впрочем, каков поп, то есть "президент РФ", таков и приход. Много ли надо мастерства, чтобы ликвидировать трех журналистов посредине хрен знает где? Но и тут наследили, грязнули... работать не умеете, из-под плаща не кинжал торчит, а яйца свешиваются:)
semper_fidelis 02 августа 2018 | 08:34
vilingrad: Скажите. пожалуйста, согласно последним географическим открытиям древней европейской нации, кто кого первым трахнул - Протоукр Динозавра или Динозавр Протоукра, и где в это время был Птеродактиль?
grazschdanin 02 августа 2018 | 08:15
Быстро же либералы переобулись - настолько неправдоподобная легенда про ВЧК оказалась и они тут же на тему золота перескочили. Но врать не перестали: "Съемочная группа также пыталась попасть на базу, где предполагаемые сотрудники ЧВК «Вагнер» обучали местных военных. Туда их не пустили."
Вот интересно: когда они успели с момента прилёта домчаться до базы, куда этих туристов не пустили? Они же только прилетели?
sg93 02 августа 2018 | 08:17
> Туда их не пустили.
А они кто такие чтобы пускать? Туристы просто. Спиздят еще что-нибудь..
А вообще ребята ехали уверенно. Видать Пидарковский пообещал что обо всем договорился с вождями людоедов. Потому проигнорировали предупреждение на блок-посту не ехать дальше. Но произошло непредвиденное. Желание кушать превысило дисциплину. Водила шепнул кому то из своего племени что везет богаых белых и вуаля..Или, что более вероятно, Пидарковский действительно договорился и получил новый повод для нападок на Россию. За копейки. 8 тонн зелени, 2 камеры и 3 ихтамнета...
> Центр управления расследованиями
Ни одно уважающее себя СМИ в России не транслирует эту помойку. Только Эхо. Интересно, ЦУР также в ответ цитирует у себя эхумойку?
tks 02 августа 2018 | 08:18
"Вагнеровец" звучать будет почти как "эсэсовец".
m_doc 02 августа 2018 | 08:20
tks: Горячишься, матросик. Охолонись, а то ведь потом не вырубишь топором.
gregor 02 августа 2018 | 08:29
tks:
Вы правы ,именно такие ассоциации .
И портянка звучит ,как тряпка разлагающая в мусорке .
Страна ,где вертухаи ,портянки , казаки ряженные ,титушки ,хунвейбины -мотоциклетки ,нашисты-фашисты, ноды ,сербы , молодые гвардии ...и прочая слякоть -это элита большинства .
Как такая страна должна звучать , кроме ,как позорище ..никак .
m_doc 02 августа 2018 | 08:33
gregor: Придурошный, ты лечиться собираешься или как?:)
parasuk_ 02 августа 2018 | 08:18
Тушка борыся давно протухла и уже не приносит прежних доходов, поэтому кому-то понадобилось сразу 3 жертвеных кабанчика
semper_fidelis 02 августа 2018 | 08:21
> на базу, где предполагаемые сотрудники ЧВК «Вагнер» обучали местных военных. Туда их не пустили
Кстати, да. Имею два вопроса.
1. Мифическая ЧВК "Вагнер" была уничтожена в Сирии полгода назад, согласно либеральному вероучению. Либералы врали тогда или врут сейчас?
2. Назовите, пожалуйста, хотя бы одну - даже не военную, просто военизированную! - организацию, которая пустит на свою территорию туристов (а погибшие въехали в ЦАР как туристы!) с недействительными документами (а служебные удостоверения погибших были просрочены!).
apels 02 августа 2018 | 08:48
semper_fidelis: 1. Никто не утверждал никогда что уничтожено ЧВК "Вагнер". Уничтожены были бойцы Вагнера, наемники. А ЧВК - это структура. Вместо одного мяса набрали другое.
2. Пускает или не пускает в страну не ЧВК а государство. К себе на базу не пустили - имеют право. Погибшие въехали абсолютно законно, машина и водитель были предоставленны ООН. В этом смысле, можно расценивать как нападение на ООН.
kamen_12 02 августа 2018 | 08:56
apels: ООН всем туристам машины с водителем в ЦАР предоставляет?
rips4 02 августа 2018 | 08:32
Кто из либерды может фактами доказать вообще существование такой организации, как ЧВК Вагнер...? Не слухами, не фейками,не бредовыми каклячими домыслами, а фактами...!!! ?
А вот то, что ходор- вор и убийца, это факт! То что он их туда отправил- факт! То что ходор не обеспечил охрану,знал цели и маршрут- факт! То что ходор главный выгодопреобретатель от шумихи этой- факт! То что на йхе трут жесточайшим образом комментарии просто с предположением, что версия либерды это фейк- факт!))