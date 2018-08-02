Акции «Аэрофлота» снизились после публикации отчета об убытках компании

В первом полугодии авиаперевозчик потерял более 7 миллиардов рублей, тогда как годом ранее наоборот отчитывался о прибыли в размере более 2 миллиардов. В числе факторов, которые повлияли на убытки «Аэрофлот» назвал рост стоимости авиационного топлива, расходов на навигацию, сборы и наземное обслуживание. При этом в компании отчитались об увеличении продаж и пассажирооборота.