Обвиняемый в госизмене ученный ЦНИИМаш, по версии следствия передавал данные по электронной почте
Об этом рассказал адвокат Виктора Кудрявцева. При этом, по словам защитника, в материалах не упоминается ни конкретная страна НАТО, которая якобы получала сведения, ни сама информация. Тем временем сын арестованного ученного рассказал «Интерфаксу», что его отец вел электронную переписку с зарубежными коллегами. Он отметил, что это фактически открытый канал, и Кудрявцев не мог бы так легкомысленно передавать через него секретную информацию. В четверг Мосгорусд рассмотрит жалобу на арест ученого.
Комментарии2
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buzukin1911 02 августа 2018 | 08:10
Этот ученный будет есть продукт толченный. Органы не ошибаются! Ишь, мля, нет бы ему о бабах трепаться - так взялся секретами родины торговать!
gvs 02 августа 2018 | 08:29
Настоящие шпиЁны пользуются "Телегой" )))