Adidas прекратит сотрудничество с иранской футбольной ассоциацией из-за санкций США в отношении Тегерана
Об этом пишет Deutsche Welle. Контракт немецкого спортивного производителя заканчивается в этом году и больше не будет продлен. Как отмечается, ранее из-за роста политической напряженности с Исламской республикой перестала работать компания Nike и ряд европейских фирм.
США ввели ограничительные меры после выхода из сделки по иранскому атому. Германия все еще остается участником данного соглашения.
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