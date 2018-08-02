Анкара намерена принять ответные меры из-за санкций Вашингтона в отношении турецких политиков

Под ограничительные меры США попали министр внутренних дел и министр юстиции. Как сообщил телеканал «Хабер тюрк», это случилось из-за того, что Турция не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону, обвиняемому в соучастии попытке госпереворота. Соединенные Штаты ввели санкции в рамках так называемого глобального акта Магнитского.