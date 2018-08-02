Суд арестовал топ-менеджера застройщика Urban Group

Гендиректора «Ивастроя» Андрея Пучкова подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия компания собрала с дольщиков около 7 миллиардов рублей, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщалось ранее Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение использовать механизм банкротства. Все иски против пяти компаний, входящих в Urban Group были удовлетворены.