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07:17, 02 августа 2018

Суд арестовал топ-менеджера застройщика Urban Group

Гендиректора «Ивастроя» Андрея Пучкова подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия компания собрала с дольщиков около 7 миллиардов рублей, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщалось ранее Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение использовать механизм банкротства. Все иски против пяти компаний, входящих в Urban Group были удовлетворены.

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