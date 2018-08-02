Сенат США разрешил адвокатам Марии Бутиной ознакомиться с ее показаниями в комитете

Также доступ к материалам открыли для прокуроров. Как пишет газета The Hill, на главу комитета по разведке, сторонам процесса поставили жесткое условие: не предавать стенограмму широкой огласке.

29-летней россиянке предъявлены обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления властей. Следствие считает, что Бутина занималась деятельностью в пользу России.