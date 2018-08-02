Адвоката заключенного Евгения Макарова предостерегли от разглашения информации по делу о пытках

Об этом говорится на странице фонда «Общественный вердикт» в Facebook’е. Защитнику Якову Ионцеву позвонил человек, который представился следователем Максимом Шишовым. Он сказал, что юрист сфотографировал материалы и предупредил, что рассказывать о них нельзя, после чего связь прервалась. «Общественный вердикт» намерен жаловаться в СК. В организации указывают на то, что такая форма предупреждения не соответствует закону.

По делу о пытках в ярославской колонии задержаны восемь человек, сегодня суд изберет меру пресечения для еще четверых.