День Воздушно-десантных войск отмечают сегодня во многих российских городах

Празднование дня ВДВ в Москве уже который год по традиции начнется ранним утром богослужением в храме Ильи Пророка недалеко от Кремля. Этот святой считается небесным покровителем десантных войск. В 11 утра начнется крестный ход до Красной площади. Потом – показательные выступления военнослужащих и концерт сводного оркестра ВДВ. Городские власти предупреждают, что проехать по участку Ильинки в центре столицы в первой половине дня не получится – движение перекроют. Дальше, на протяжении всего дня, все причастные к сегодняшней дате будут собираться на различных городских площадках. Центральным местом уже многие годы остается парк Горького. Здесь праздничную программу организуют на набережной. Известно, что там выступят музыкальные коллективы с песнями на военную тематику. Фонтаны в парках, где некоторые празднующие также, по традиции, любят купаться, сегодня обещают не выключать. Накануне на северо-западе Москвы открыли первый в столице памятник основателю Воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.