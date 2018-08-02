Переезд Русского музея никак не отразиться на сохранности экспонатов

Это утверждает руководство учреждения. Так оно ответило сотрудникам, обеспокоенным реставрацией Михайловского дворца. Переезд никак не отразиться на сохранности экспонатов. Напрямую эту фразу дирекция Русского музея написать не решилось, равно как и поставить подписи руководства под ответом своим подчиненным. В документе, который есть в распоряжении петербургского «Эха Москвы» даны подробные ответы на каждую из претензий. Так, например, опасения об уменьшении площадей под хранилища разбиваются указанием площади новых помещений. Каждое оказывается больше предыдущего. Что касается установки автоматической системы пожаротушения в новых помещениях для сохранности экспонатов, дирекция сообщает, что это нереально по целому ряду причин. В частности, из-за отсутствия возможности реконструировать здание. Также отмечается, что отключать здание Михайловского дворца от коммуникаций на время работ не планируют. Больше всего опасений у сотрудников музея вызывают условия, в которых будут хранится экспонаты. При этом официально не сказано, как их будут транспортировать. Ранее старший научный сотрудник Русского музея Оксана Лысенко выражала обеспокоенность, что из-за очень быстрого переезда фонд может лишиться некоторых картинных рам. Руководство заверяет, что переезд пойдёт им только на пользу. Как сообщалось ранее, на реставрацию Михайловского дворца потратят более двадцати миллионов долларов. Завершить работы планируется через два года. Она должна начаться первого декабря.