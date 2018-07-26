Правозащитная организация «Зона права» открыла горячую линию по приему сообщений о пытках в колониях, полиции, ФСБ

Она будет действовать до 15 августа. На волне общественного резонанса, который получила история с пытками заключенных сотрудниками ФСИН, мы надеемся собрать как можно больше сообщений о пытках, чтобы оказать помощь и проконсультировать пострадавших, — сказал ранее «Эху Москвы» директор «Зоны права» Сергей Петряков. По словам Петрякова, все сообщения, поступившие после 15 августа, также будут рассмотрены.