Акции «Аэрофлота» снизились после публикации отчета об убытках компании
В первом полугодии авиаперевозчик потерял более 7 миллиардов рублей, тогда как годом ранее наоборот отчитывался о прибыли в размере более 2 миллиардов. В числе факторов, которые повлияли на убытки «Аэрофлот» назвал рост стоимости авиационного топлива, расходов на навигацию, сборы и наземное обслуживание. При этом в компании отчитались об увеличении продаж и пассажирооборота.
Комментарии3
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lenin3 02 августа 2018 | 07:07
Но при таких убытках премии генменеджеров по итогам года будут выше,чем в прошлом...
wuwer 02 августа 2018 | 07:16
lenin3: ))) премии генменеджеров надо проводить по статье убытков
(может они так и сделали и переборщили на пару лярдов)
in_cat_we_trust 02 августа 2018 | 07:28
чей талантливый сынок скоро станет аэробоссом? под кого место готовят?